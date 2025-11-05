Дупничанин, недоволен от ремонта на апартамента му, наби майстора

05.11.2025
 Вчера 30-годишен мъж от Дупница е причинил средна телесна повреда, изразяваща се в комоцио, на 39-годишен, нает за ремонтна дейност в апартамент в града. Извършителят на деянието бил недоволен от изпълнението на възлаганата дейност, задържан е с полицейска заповед. Бързо полицейско производство е образувано по случая в РУ Дупница, уведомена е прокуратурата.

