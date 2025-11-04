След като чу присъдата си: Подсъдимия се обърна към съдебния състав и прокурора по делото с думите: „Ще ви унищожа всички вас“





След като чу присъдата си от състав на Окръжет съд- Ловеч, подсъдимият се обърна към съдебния състав и прокурора по делото с думите: „Ще ви унищожа всички вас“

Тричленен състав на Окръжен съд – Ловеч призна за виновен И. С. Т за общо три престъпления. Първото е за изнудване при условията на продължаващо престъпление и опасен рецидив. В един случай мъжът е поискал 50 хиляди лева от семейство, като ги е заплашил с насилие и противозаконни действия с тежки последици за тях. Изразите, които е използвал са „Нещо няма пари, а има пистолет", „Помни ми думите, че ще ми дадеш парите с лихвите, иначе ще пострадаш", „Ще пусна двама цигани в твоето семейство и ще закуцате и с другия крак, искам си парите“.

В друг случай И. С. Т. е поискал 15 000 лева от друга двойка като ги заплашил с изразите „15 000 български лева имаш да ми даваш до Коледа, най-късно до 15 януари или ще пострадаш сериозно, разбра ли ме, циганино“, „Какъв бой ще дера детето ти", „Ако няма пари, ще осакатя детето ти“.

Въз основа на представените доказателства и на основание чл. 213а, ал.1, изречение първо, пр.1 във вр. с ал.3, т.7 във вр. с чл. 26, ал.1, във вр. с чл. 29, ал.1, б. „А" и б. „б" от НК Окръжен съд – Ловеч осъди И. С. Т. на 8 години „лишаване от свобода“.

Той беше признат за виновен и че на 19.01.2023 год. в гр. Ловеч, в условията на опасен рецидив е присвоил чужда движима вещ, която владеел - мобилен телефон, поради което на основание чл. 206, ал. 3, пр. 2, във вр. с ал.1, във вр. с чл.29, ал.1, б. „а" и б. „б" от НК го осъжда на 6 години лишаване от свобода.

Третото престъпление, за което подсъдимият беше признат за виновен, е за това, че на 07.11.2022 г., представяйки се за друг човек, е подал сигнал до спешния телефон 112, че има поставена бомба жилището му в Ловеч. За това престъпление той беше осъден на две години лишаване от свобода.

На основание чл. 23, ал. 1 от НК съдът определи едно общо най-тежко наказание в размер на 8 години „лишаване от свобода“, което да бъде изтърпяно при строг режим.

Подсъдимият трябва да плати по сметката на ОД МВР - Ловеч – РУ – Ловеч разноски по делото в размер на 2021.36 лева, 600.00 лева разноски на Окръжен съд – Ловеч, както и 10 лева за служебно издаване на 2 броя изпълнителни листи.

На основание чл. 59, ал. 1, т.1 от НК от присъдата се приспада времето, през което е бил задържан, считано от 19.08.2023 година и от 14.03.2025 година.

Докато течеше съдебното производство и беше на свобода, И. С. Т. се укри от правосъдието и беше издирван с Европейска заповед за арест. Беше установен и задържан на 14.03.2025 г. в Република Северна Македония и впоследствие екстрадиран у нас.

Присъдата подлежи на обжалване в 15-дневен срок от днес.