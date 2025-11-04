Мъж от Сапарева баня насочи газов пистолет с 16 патрона срещу свой познат, заплаши да го гръмне





Бързо полицейско производство за отправена закана за убийство е образувано вчера в Районното управление в Дупница, информират от Пресцентъра на Областната дирекция на полицията в Кюстендил. Сигналът е подаден от жител на Сапарева баня – бил заплашен от негов познат с оръжие. Предприетиса незабавни действия, извършителят на заканата е установен, предал е доброволно законно притежавания газов сигнален пистолет заедно с пълнителя с 16 боеприпаса. За случая е уведомена прокуратурата.

Това е вторият подобен инцидент в рамките на седмица.

Бързо полицейско производство за отправена заплаха за убийство бе образувано в РУ Дупница в края на миналата седмица – 46-годишен жител на с. Доброво бе отправил заканата към свой съсед по телефона. За случая е уведомена прокуратурата.