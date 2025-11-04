Желязков: България не просто въвежда еврото – ние се утвърждаваме като част от сърцето на Европа





Еврото е не просто парична единица, а стратегически избор, който затвърждава мястото на България в сърцето на обединена и силна Европа. За нас това е пълноправно участие в европейската икономическа архитектура, по-високо ниво на доверие в инвестициите, по-ниски разходи за бизнеса и гражданите, по-висока степен на финансова стабилност и защита от външни шокове, ускорено икономическо развитие и повишена конкурентоспособност. Страната ни е напълно подготвена за плавното преминаване към единната европейка валута и правителството последователно изпълнява ангажиментите си в тази посока. С тези думи министър-председателят Росен Желязков откри конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“.

Премиерът Желязков посочи, че за страната ни да бъде част от еврозоната не се свежда единствено до самото присъединяване. Министър-председателят изтъкна, че общият европейски дом дава сигурност, но изисква грижи и усилия, за да има просперитет. „Искам отговорно да заявя, че България ще участва в тези съвместни усилия“, заяви Желязков. Премиерът изрази увереност, че от 1 януари 2026 година страната ни ще посрещне общата валута като символ на зрелост на европейската ни демокрация. „Еврото не е самоцел, а голяма отговорност и средство за постигане на устойчиви във времето цели, подобряване на стабилността и просперитета на всяка държава членка и на еврозоната като цяло“, отбеляза Желязков.



Министър-председателят посочи, че България е подготвена във всички аспекти за еврото - като законодателна рамка, логистична подготовка, адаптация на информационните платежни системи, механизмите за защита и информираност на потребителите. Желязков акцентира специално върху доверието на българските граждани. Припомни, че то беше подкопавано през годините от антиевропейски политически играчи, каквито има във всяка държава членка. „В България те настроиха част от българското общество срещу еврото, използвайки неверни внушения, спекулативни твърдения, дори страх. Въпреки това мнозинството българи продължават да избират със сърцето си европейския път. Убеден съм, че колебанията на българите относно еврото ще се разсеят съвсем скоро“, добави Желязков. Премиерът изтъкна ролята на информационната кампания за еврото, която допринася за устойчивия ръст на доверието в процеса.



Министър-председателят Желязков припомни последователната работа на поколения български политици за европейския път на страната ни, както и приноса на бизнеса и на гражданското общество в тази посока. Проведените реформи в годините от членството ни в Европейския съюз досега и процесът на интеграция са причината България е едно по-добро място за живеене и за правене на бизнес. Желязков специално благодари на европейските ни партньори за подкрепата. „Заедно доказваме, че когато имаме обща цел и обща воля, България може да постига големи успехи в рамките на обединена Европа“, посочи премиерът Росен Желязков.

Еврото е повече от валута – то е символ на доверие, сигурност и нашата европейска идентичност. България не просто въвежда еврото – ние се утвърждаваме като част от сърцето на Европа“. Това заяви министър-председателят Росен Желязков на среща с президента на Европейската централна банка Кристин Лагард. Премиерът изрази увереност, че въпреки предизвикателствата във фискалната област, страната ще ги посрещне с реализъм и отговорност, така както България подхожда към европейските си ангажименти. В срещата участва и управителят на Българска народна банка Димитър Радев.

Министър-председателят подчерта, че присъединяването на страната ни към еврозоната е едновременно отговорност и привилегия. „Отговорност, защото изисква дисциплина и предвидимост и привилегия, защото ни поставя в общност, която олицетворява стабилност, доверие и сигурност“, отбеляза Росен Желязков. Премиерът посочи, че правителството разглежда процеса на присъединяване като логична и историческа стъпка в развитието на страната и нейното пълноправно участие в европейските икономически и финансови структури.

Президентът на ЕЦБ Кристин Лагард бе категорична, че присъединяването на България към еврозоната ще донесе значителни икономически ползи – по-ниски разходи за бизнеса, повече инвестиции и по-голяма финансова сигурност за страната.

Правителството стриктно спазва ангажиментите си по процеса на приемане на единната европейска валута, така че да постигнем плавен преход. Това заяви министър-председателят Росен Желязков по време на срещата си с управляващия директор на Международния валутен фонд Kristalina Georgieva.

Желязков и Георгиева се съгласиха, че приемането на еврото е историческа стъпка за страната ни. Управляващият директор на Международния валутен фонд поздрави България за постигнатото и посочи, че е ключово приемането на еврото да бъде съчетано с провеждането на разумни политики.

В хода на разговора, наред с процеса по успешното въвеждане на еврото, премиерът Желязков открои последователните усилия на кабинета за растеж на икономиката и дисциплина във финансите. Подобряването на конкурентоспособността също е акцент в политиките на правителството, както на национално ниво, така и в европейския контекст, изтъкна още министър-председателят.

Всички системи в България са готови да работят с еврото от 1 януари 2026 година. Продължаваме да работим интензивно, за да осигурим плавен, прозрачен и успешен преход към единната европейска валута. Това каза министър-председателят Росен Желязков по време на двустранна среща с европейския комисар по икономиката и производителността, както и по изпълнението и опростяването на политиките – Валдис Домбровскис, която се проведе в рамките на конференцията на високо равнище „България на прага на еврозоната“. Банковият сектор е напълно подготвен, включително от 1 ноември започна процесът по първоначалната доставка на евро банкноти и монети към банките, пощите и търговците, заяви Желязков.

Премиерът подчерта, че информационната кампания, която правителството провежда заедно с всички отговорните институции, в партньорство с неправителствения сектор, доведе до повишаване на общественото доверие.

От приемането от Съвета на 8 юли на последните три правни акта, необходими за въвеждането на еврото до момента са проведени над 420 информационни събития и конференции с местни власти, гражданите, бизнеса и уязвими групи на територията на цялата страна. Наред със срещите, гражданите получаваха чрез медиите и социалните мрежи коректна, пълна и точна информация както за преходния период към приемането на единната валута, така и за това какво да очакват след 1 януари 2026 г. Ефектът от тези публични мерки беше проследен чрез социологически проучвания, които отчетливо показват този ръст.

Европейския комисар по икономиката и производителността Валдис Домбровскис изрази задоволството си от следващата голяма крачка, която България прави с членството си в еврозоната. В хода на разговора той подчерта, че приемането на еврото носи огромни ползи за България, като по-добра финансова стабилност и устойчивост, и ще доведе и до по-бърз икономически растеж през следващите години.



В хода на разговора двамата се обединиха и около преимуществата от приемането на еврото за всеки български гражданин. Акцент бе поставен върху туризма и бъдещите пътувания от България към Европа и обратно, тъй като вече няма да се налага превалутиране, съответно ще отпаднат таксите за обмяна, както и при всеки извършен банков превод.

Като предизвикателство, с което правителството и ангажираните български институции се справят отлично беше определена борбата с дезинформацията и пропагандата срещу еврото. „Доверието на гражданите беше подкопавано от антиевропейски настроени партии чрез невярна информация, спекулации, дори с всяване на страх. Успяхме да противодействаме успешно на това с честност, с прозрачна, вярна и лесно достъпна информация“, каза премиерът Желязков и отбеляза, че социологическите проучвания доказват мъдростта и зрелостта на българското общество, като доверието в мерките на правителството изпреварва скептицизма със 7 процентни пункта.

