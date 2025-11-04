Повдигнаха 2 обвинения на бившия шеф на Автомагистрали, помел пиян 6 коли в центъра на София





Задържан е за срок до 72 часа, предстои искане за постоянното му задържане

На 2 ноември около 19.45 на бул. „Витоша“ лек автомобил БМВ, управляван от 42-годишен мъж, катастрофирал, блъскайки последователно шест паркирани автомобила. На мястото на инцидента незабавно са изпратени полицейски екипи на СДВР, които са извършили оглед. Нанесени са значителни материални щети, няма пострадали. Пробата за наркотици, извършена от екипа на полицията, е била отрицателна, а пробата за алкохол – положителна, с 1,61 промила съдържание на алкохол в издишания въздух.

По данни на Пътна полиция 42–годишният имал и предишни нарушения, свързани предимно със скоростния режим, като за всяко едно са издадени фишове и са наложени глоби на шофьора, който през 2018 г. е бил с отнета книжка след употреба на алкохол. Тогава е бил наказан с глоба от 500 лева и лишаване от право да управлява МПС за 6 месеца. Предстои автотехническа експертиза, която да установи скоростта, с която се е движил.

На мъжа са повдигнати две обвинения - за шофиране след употреба на алкохол и за причиняване на значителни имуществени вреди в резултат на нарушаване на Закона за движение по пътищата. С прокурорско постановление мярката му за задържане е удължена за срок до 72 часа и ще бъде внесено искане за постоянното му задържане, с оглед на това, че деянието е с висока степен на обществена опасност.

Работата по образуваното досъдебно производство за престъпление по чл. 343 Б, ал. 1 от НК и 342, ал. 1 от НК продължава.

Подробности за инцидента предоставиха на брифинг ст. инспектор Георги Митев - „Пътна полиция“ – СДВР и Николай Николаев, говорител на Софийската районна прокуратура.