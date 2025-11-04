Жители на селата Самораново, Ресилово и Овчарци настояват АПИ да постави камери за скорост





Жители на селата Самораново, Ресилово и Овчарци настояват да се предприемат мерки за упражняване на контрол върху скоростта по пътя Сапарева баня-Дупница, по който джигити карат с висока скорост. Като повод за това бе посочен поредният инцидент- този път с убито куче от шофьор, приеминал по главната улица на село Самораново. Ето какво написа Ася Митова в групата Забелязано в Дупница:

Скъпи съграждани ,много ви моля когато преминавате в населено място с ограничена скорост 30-50км да я спазвате, а не да летите със 150км!За пореден път на главната улица Ленин в с.Самораново -пътят свързващ Дупница -Сапарева баня премина автомобил със скорост над 100км блъсна домашно куче и го смаза на място и отмина като пълен дебил!Вие знаете ли какъв звук от кучето и удара се чу?Не ви ли е срам ?Не ви ли пука и отминахте така ,всякаш нищо не се случи?Камери ли искате да се сложат?И повярвайте ми ще се направи всичко възможно за да има камери за скорост,защото това не е летище !!!!АПИ къде спите и вие ?Колко време трябва да ви чакаме ?Колко години?Още Колко животни и хора трябва да умрат на тази улица?

В коментари под публикацията тя получи веднага подкрепа и от жителите на съседните села, които също са пряко засегнати.

Факт е, че в този участък често стават катастрофи, а има и няколко смъртни случаи- все заради несъобразена скорост.