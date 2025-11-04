Арестуваха военен адвокат на израелската армия заради изтекло видео с малтретиране на палестинец







Бившият водещ адвокат в израелската армия беше арестуван, тъй като политическият конфликт се задълбочава заради изтичането на видео, за което се твърди, че показва тежко малтретиране на палестински задържан от израелски войници.

Генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми подаде оставка като генерален военен адвокат на Израелските отбранителни сили (IDF) миналата седмица, заявявайки, че поема пълна отговорност за изтичането на информация.

В неделя историята придоби по-мрачен обрат, когато тя беше обявена за изчезнала, като полицията я издирва с часове на плаж северно от Тел Авив.

Впоследствие тя беше намерена жива и здрава, съобщи полицията, но след това беше задържана.

Последиците от изтеклото видео се засилват с всеки изминал ден.

Излъчено през август 2024 г. по израелски новинарски канал, видеото показва как резервни войници във военната база Сде Тейман в южен Израел отвеждат задържан настрана, след което го обграждат със щитове, за да блокират видимостта, докато той е бил бит и намушкан в ректума с остър предмет.

Задържаният е бил лекуван за тежки наранявания.

Петима резервисти са обвинени в утежнено малтретиране и причиняване на тежки телесни повреди на задържания. Те отричат ​​обвиненията и не са назовани.

В неделя четирима от резервистите са носили черни балаклави, за да скрият лицата си, докато се явяват на пресконференция пред Върховния съд в Йерусалим заедно със своите адвокати, които настояват за прекратяване на процеса им.

Ади Кейдар, адвокат от дясната организация за правна помощ Хонену, твърди, че клиентите му са били обект на „неправилен, пристрастен и напълно изфабрикуван съдебен процес“.

В понеделник стана ясно, че задържаният, който е в центъра на случая, е бил освободен в Газа през октомври като част от размяна с Хамас на осъдени затворници и задържани, държани без обвинение от Израел, за заложници, държани от Хамас от 7 октомври 2023 г.

Миналата седмица беше започнато криминално разследване за изтичането на видеото.

Генерал Томер-Йерушалми беше пусната в отпуск, докато се провежда разследването.

В петък министърът на отбраната Израел Кац заяви, че няма да ѝ бъде позволено да се върне на поста си.

Малко след това генерал Томер-Йерушалми подаде оставка.

В писмото си за оставка тя заяви, че поема пълна отговорност за всички материали, които са били разпространени до медиите от поделението.

„Одобрих публикуването на материали на медиите в опит да се противодейства на фалшивата пропаганда срещу правоприлагащите органи на армията“, каза тя.

Това е препратка към усилията на някои десни политически фигури в Израел да твърдят, че твърденията за тежко малтретиране на палестински задържан са били изфабрикувани.

Тя добави: „Наш дълг е да разследваме, когато има основателно подозрение за актове на насилие срещу задържан.“

След оставката, Кац отправи остро осъждане на нейното поведение.

„Всеки, който разпространява кръвни клевети срещу войските на Израелските отбранителни сили, е негоден да носи армейска униформа“, каза той.

Премиерът Бенямин Нетаняху повтори думите на министъра на отбраната си в неделя, заявявайки, че инцидентът в Сде Тейман е „може би най-тежката атака срещу връзките с обществеността, която Държавата Израел е преживяла от създаването си“.

Часове по-късно в израелските медии започнаха да се появяват първите съобщения, че генерал Томер-Йерушалми е в неизвестност, което предизвика опасения, че политически скандал е прераснал в трагедия.

Започна мащабна операция по издирване. Няколко часа по-късно тя беше намерена „в безопасност и в добро здраве“ в крайбрежния район на Херцлия, съобщи израелската полиция.

През нощта говорител на полицията обяви, че двама души са арестувани по подозрение в „изтичане на информация и други сериозни криминални престъпления“ като част от разследване.

Израелските медии съобщиха, че двамата са генерал Томер-Йерушалми и бившият главен военен прокурор, полковник Матан Соломош.