Опит пореден за премахване на павилиончетата в центъра на Дупница





Пореден опит на местната власт в Дупница павилионите, разположени в центъра на Дупница, да бъдат премахнати.

Това стана ясно от публикувано на сайта на Община Дупница уведомление от председателя на Общинския съвет Костадин Костадинов на базата на докладна на кмета Първан Дангов от 24-и октомври. Според нея трябва да се изготви нова схема за за преместваемите обекти и рекламните елементи на територията на общината и да бъдат обособени нови зони за разоплагането им.

Ето какво гласи уведомлението:

У В Е Д О М Л Е Н И Е за откриване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на обща схема за поставяне на преместваеми обекти по чл. 5, ал. 7, т. 1.1, т. 3.1 и т. 7 от Наредба за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, монументално-декоративни и рекламно- информационните елементи и осъществяване на рекламната дейност на територията на Община Дупница, върху общински терени на цялата територия на Община Дупница

На основание чл. 66 и следващите от Административно-процесуалния кодекс, Ви уведомявам за започване на производство по издаване на общ административен акт за одобряване на Обща схема на цялата територия на Община Дупница за поставяне на преместваеми обекти по чл.5, ал.7, т.1.1, т.3.1 и т.7 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, монументално-декоративни и рекламно- информационните елементи и осъществяване на рекламната дейност на територията на община Дупница.

Основните съображения за издаването на акта са посочени в мотивите на Докладна записка с вх.№630/24.10.2025г.на Кмета на Община Дупница и са неразделна част от настоящото уведомление.

В тази връзка и на основание чл. 66, ал. 1 от АПК откривам производство за издаване на общ административен акт за одобряване на Обща схема на цялата територия на община Дупница за поставяне на преместваеми обекти по чл.5, ал.7, т.1.1, т.3.1 и т.7 от Наредбата за реда и условията за разполагане на преместваемите обекти, монументално-декоративни и рекламно- информационните елементи и осъществяване на рекламната дейност на територията на община Дупница.

Заинтересованите лица и организации могат да се запознаят с цялата информация съдържаща се в преписката по издаване на общия административен акт всеки работен ден от 08.00 часа до 17.00 часа в сградата на Община Дупница, пл. „Свобода“ № 1, ет. 2, стая 27.

С оглед на гореизложеното и на основание чл. 69, ал.1, т.1 от АПК Ви уведомявам, че може да участвате в производството чрез писмени предложения и възражения. Предложенията и възраженията могат да бъдат подавани в едномесечен срок от датата на публикуване на уведомлението на адрес:

Община Дупница, пл. „Свобода“ № 1, ет. 2, стая 26

Ето и схемите: