Времето днес, 4-и ноември: Ще се задържи облачно на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират





Днес ще се задържи облачно на много места с валежи от дъжд, които от запад на изток ще спират. Ще духа умерен, в Дунавската равнина и Горнотракийската низина временно силен северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 10° и 15°, в София - около 10°.

В планините ще бъде облачно, с валежи от дъжд, над 2400 метра височина – от сняг. Ще духа умерен вятър от юг-югозапад, който след обяд в Стара планина ще се ориентира от север-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 8°, на 2000 метра - около 3°.

По Черноморието облачността ще е значителна и след обяд ще завали дъжд. Ще духа умерен северозападен вятър. Максималните температури ще са 16°-17°. Температурата на морската вода е 14°-18°. Вълнението на морето ще е 1-2 бала.

В средата на седмицата вятърът ще отслабне; в Западна и Централна България ще е слаб, от източната четвърт, временно и ще стихва, в Източна ще е от север-североизток, слаб до умерен. В сряда валежите навсякъде ще спрат, но облачността ще остане предимно значителна. В четвъртък в западната половина от страната сутринта на места ще има мъгла или ниска облачност, но през деня ще има повече разкъсвания и намаления на облачността, а в източната на отделни места ще има слаби валежи от дъжд. Минималните температури ще се понижат и в четвъртък ще са предимно между 3° и 8°, дневните ще останат почти без промяна - между 10° и 15°, в четвъртък и малко по-високи. В петък и събота на повече места ще има валежи, дневните темпператури ще са с 1-3 градуса по-ниски. В неделя вятърът ще придобие южна компонента, ще остане слаб. Сутринта на много места в Дунавската равнина и източните райони ще има мъгла или ниска облачност, през деня видимостта ще се подобри, облачността ще се разкъса. Над Южна България ще е предимно облачно, от запад на изток ще превали дъжд. В понеделник вероятността за валежи е малка. Вятърът отново ще е източен, предимно слаб. Сутринта в равнинната част от страната ще преобладава облачно време, на места с намалена видимост, след обяд облачността ще намалее.