Министерство на финансите публикува бюджет 2026- изцяло в евро







Министерството на финансите (МФ) публикува проектобюджета за 2026 година, който трябва да бъде внесен в Народното събрание до края на седмицата и ще бъде изцяло в евро.

В проектобюджета са заложени приходи в размер на 51,4 милиарда евро и разходи - 55,1 милиарда евро. Заложеният дефицит е в размер на 3,2 милиарда евро, което е в рамките на 3% от БВП.

"Въз основа на допусканията през периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.", се посочва в мотивите на МФ към Бюджет 2026.

Минималният размер на фискалния резерв към 31.12.2026 г. е заложен в размер на 2,4 млрд. евро. Макроикономическата прогноза за периода предвижда растежът на икономиката да се забави до 2,7% през 2026 г.

В периода 2027-2028 г. растежът на БВП се очаква да бъде в рамките на 2,5-2,4%. Средногодишната инфлация за 2026 г. се очаква да бъде близка до тази през 2025 г. - 3,5%. Средногодишната инфлация ще се забави до 2,9% през 2027 г. и до 2,5% през 2028 г.

Както вече беше съобщено от управляващата коалиция, от 1 януари 2026 г. се увеличава осигурителната вноска за фонд "Пенсии" на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 2% и от 1 януари 2028 г. - с 1%, минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро, максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2 352 евро, за 2027 г. на 2 505 евро и за 2028 г. на 2 659 евро.

В остра позиция часове по-късно Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) настоя за реалистични срокове и публични обсъждания на проекта на държавния бюджет. Изразено бе и недоволство от промените в данъчно-осигурителната система.

Ето какво гласи то:



ДО

Г-Н ТОМИСЛАВ ДОНЧЕВ,

ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА НСТС

Г-ЖА ТЕМЕНУЖКА ПЕТКОВА,

МИНИСТЪР НА ФИНАНСИТЕ

УВАЖЕМИ ГОСПОДИН ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО МИНИСТЪР,

Асоциацията на организациите на българските работодатели (АОБР) категорично възразява срещу практиката от последните години проектът на държавния бюджет да се изпраща в последния момент, с часове за становища вместо разумни срокове. В конкретния случай, едва в късните часове на 3 ноември т.г. получихме проектите на Закон за държавния бюджет на Република България за 2026 г. и Актуализирана средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г. Това не е държавническо поведение, а неглижиране на социалния диалог и ролята на социално-икономическите партньори. Дори цялата административна мощ на държавата (с 145 802 щатни бройки към 31.12.2024 г., според ИИСДА) едва ли би подготвила качествени позиции в такива „часови“ рамки.

Още на 16 септември (наш изх.№257/16.09.2025г.), в качеството ни на сдружение, осигуряващо заетост на около 82% от работещите в страната и създаващо 86% от брутната добавена стойност на икономиката ни, предложихме среща с екипа на Министерство на финансите за преглед на изпълнението на държавния бюджет за 2025г. и за обсъждане на подготовката и основните параметри по бюджетната процедура за 2026 г. Това предложение беше напълно игнорирано, с което ни бе практически отказано да водим разговори, въпреки обещанията на управляващите за предвидима бизнес среда, насърчаваща инвестиции и икономически растеж.

Предвид гореизложеното, стигаме до заключение, че абсурдно късите срокове (под 24 часа за заседание на Комисията по бюджетна политика към НСТС и едва денонощие преди заседанието на НСТС) не са „техническа“ грешка, а съзнателно използван инструмент за заобикаляне на обществения дебат. Това е напълно неприемливо – единствено широката публичност и реалното обществено обсъждане могат да гарантират, че е направен поне опит за търсене на консенсус по въпроси, които засягат българския бизнес и българските граждани.

Същевременно, АОБР категорично се противопоставя на отказа от реформи и на липсата на мерки за ефективност на публичните разходи, както и на отстъплението от многократно заявения ангажимент за непромяна на данъчно-осигурителната система. Повишаването на осигурителните вноски с 2 процентни пункта (над 10% ръст на разхода за осигурителни вноски за фонд “Пенсии“) и двукратното увеличение на данъка върху дивидента са действия в обратната посока и ще предизвикат верига от необратими процеси: отлив на инвестиции, нарастване на сивата икономика, влошаване на конкурентоспособността на икономиката, ръст на инфлацията, забавяне на икономическия растеж и в крайна сметка ще ерозират приходите в бюджета, вместо да ги стабилизират.

АОБР настоява за реалистични срокове и публични обсъждания на проекта преди внасяне в НС, както и за оттегляне на намеренията за увеличаване на данъчно-осигурителната тежест. Призоваваме управляващото мнозинство и всички заинтересовани страни да възстановят диалога, да спазват ангажиментите и да търсят решения чрез реформи и ефективност, а не чрез увеличаване на данъчно-осигурителната тежест върху българския бизнес и граждани.

Страната ни се нуждае от предвидимост, стабилност и партньорство, а не от импулсивни решения, взети зад затворени врати.

С УВАЖЕНИЕ,