Жена изскуба бодикамера от полицай и усука задната чистачка на патрулката





Около 15.10 часа на 1 ноември в РУ-Годеч се получил сигнал за междусъседски скандал. На място веднага били изпратени полицейски служители, които установили инициаторката на конфликта. Докато униформените изяснявали случая тя се държала неадекватно и говорила несвързано – отскубнала боди камерата от униформата на единия полицай, запратила я на земята, а после усукала задната чистачка на патрулния автомобил. 54-годишната годечанка е задържана за срок до 24 часа и по случая е образувано досъдебно производство за хулиганство.

Нападение на пътя край София: В края на януари 2025 г. жена нападна и одра полицай по време на рутинна проверка на пътя край София. Според свидетел, жената е била агресивната страна в конфликта, като дори се е качила на гърба на полицая и го е удряла по главата.

Случай в Годеч: Отново през януари 2025 г. имаше случай, при който жена обвини полицаи от Годеч в насилие, след като те са я задържали. Тя твърдеше, че е била влачена и е крещяла за помощ. По-късно се появиха свидетелства, че жената е била агресивната страна в инцидента.

Посегателството срещу длъжностно лице, включително полицай, по време на изпълнение на служебните му задължения е криминално деяние и подлежи на съдебно преследване.