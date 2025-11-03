След двойното бягство от затвора в Ловеч: Прокуратурата привика на разпит първо директора





Под ръководството на Районната прокуратура в Ловеч се извършват разследвания по образувани на 03.11.2025 г. две бързи досъдебни производства в РУ МВР-Ловеч за извършени престъпления по чл.297, ал.1 от НК от две лица.

Наказателното производство е образувано с първо действие по разследването - разпит на свидетел - началника на затвора в Ловеч.

На 02.11.2025 г. около 17,56 ч. в РУ МВР-Ловеч е бил получен сигнал за избягали двама затворника от затворническо общежитие от открит тип към затвора в гр. Ловеч. От служители на РУ МВР-Ловеч е започнало издирването на лицата на територията на града. Около 19 ч. е установен единият от бегълците – Г.А., на 21 г., от гр. Севлиево, обл. Габрово, който незабавно е приведен в затвора в Ловеч.

Около 01,45 ч. е установено и другото лице - Д.В., на 20 г., от с. Брестница, обл. Ловеч. Първоначално същият е задържан за срок до 24 ч. по ЗМВР в РУ МВР-Ловеч, но впоследствие и той е бил приведен в затвора в Ловеч.

Разследването продължава под надзора на РП-Ловеч.