Кметът на Дупница Първан Дангов грабна мотиката, за да вади картофи от общинската зеленчукова градина





Кипи работа в общинската зеленчукова градина на Дупница!, похналиха се от общинската фейсбук страница Община Дупница за всички

В общинската зеленчукова градина на Дупница кипи усилена работа по изваждането на картофите. В дейността се включиха служители на Общината, а лично участие взе и кметът Първан Дангов, който показа, че добрият пример започва отгоре.

„С общи усилия произвеждаме чисти, местни зеленчуци, които ще стигнат до социалните и детските заведения в Дупница. Това е реална помощ и грижа за хората“, сподели кметът.

Освен картофите, през годината в градината бяха засети и други култури. Всички те ще бъдат използвани за приготвяне на здравословна храна за най-нуждаещите се.

Благодарим на всички, които се включиха и подкрепят инициативата!