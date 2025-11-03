Бивш шеф в "Автомагистрали" е шофьорът, помел 6 паркирани коли в центъра на София





Шофьорът, помел шест паркирани автомобила в центъра на София, е бивш шеф в държавното дружество "Автомагистрали", съобщава bTV.

По предварителни данни водачът е инж. Филип Маркулиев, който е бил член на Съвета на директорите на компанията "Автомагистрали", която е под шапката на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Маркулиев е бил назначен в съвета на директорите по времето на служебния кабинет на Стефан Янев. Два месеца по-късно - при правителството на Кирил Петков, е бил отстранен.

Очевидец разказа, че 42-годишният шофьор за малко не отнесъл и неговия автомобил. Твърди, че е дал показания, а дрегерът, с който е тестван водачът, отчел 1,7 промила алкохол.

Мъжът обяснил, че управлявал колата си с не повече от 50 км/ч.

От СДВР потвърдиха, че шофьорът, причинил инцидента, е задържан, тъй като пробата му за алкохол е положителна.