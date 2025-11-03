Поредният случай в Дупница на посегателство върху автомобил вече е регистриран в полицията в града. Досъдебно производство за повреждане на чужда собственост е образувано в Районното управление на 1 ноември. Собственикът на лек автомобил „Фолсваген“ е заявил, че през нощта е счупен прозорец на предната дясна врата на автомобила му, който е бил на паркинг в града. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, уведомена е прокуратурата.
Автомобилният вандализъм в Дупница преминава в пандемия: Потрошиха стъкло на кола на паркинг
03.11.2025
