Автомобилният вандализъм в Дупница преминава в пандемия: Потрошиха стъкло на кола на паркинг

DenNews.bg
03.11.2025
размер на текста:

Поредният случай в Дупница на посегателство върху автомобил вече е регистриран в полицията в града.  Досъдебно производство за повреждане на чужда собственост е образувано в Районното управление на 1 ноември. Собственикът на лек автомобил „Фолсваген“ е заявил, че през нощта е счупен прозорец на предната дясна врата на автомобила му, който е бил на паркинг в града. Дежурна полицейска група е извършила оглед на място, уведомена е прокуратурата.

Най-четено

Темите от "Дупница"

Етикети