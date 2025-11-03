Затварят Дунав мост на 4 и 5 ноември заради ремонт





Заради извършвещият се основен ремонт на българския участък на Дунав мост при Русе, е въведена временна организация на движението. Преминаването се осъществява в една лента с пропускателен режим, който се регулира от служители на фирмата-изпълнител.

Поради ремонтни дейности временно ще бъде преустановено движението през Дунав мост при Русе:

За леки автомобили от 9 до 21 часа на 4 ноември 2025 г.

За товарни автомобили от 9 часа на 4 ноември до 9 часа на 5 ноември 2025 г.



Ето каква е ситуацията и по останалите гранични пунктове по информация на ГД "Гранична полиция"



Границата с Република Турция:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.



Границата с Република Северна Македония:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.



Границата с Република Сърбия:

Трафикът е нормален на всички гранични контролно-пропускателни пунктове.