След неспирни палежи на коли: Жителите на столичния Дианабад организират граждански патрули, искат от общината камери





Жители на столичния квартал "Дианабад" са в готовност да се самоарганизират и чрез граждански патрули да дават нощни дежурства заради неспирните палежи на автомобили в комплекса. Само за последните 9 месеца са опожарени 20 автомобила, а вандалщината продължава вече 2 години. Те негодуват срещу безсилието на полицията и настояват за среща с районния кмет д-р Делян Геиоргиев за заделяне на средства от бюджета за поставяне на камери. Отделно от това те самите са в готовност да съберат пари и също да участват в монтирането на камери по паркингите пред блоковете. Голяма част от потърпевшите не разбират защо е посегнато на колите им при порожение, че са в отлични отношения както със съседите си по блок, така и със съкварталците. Според някои от тях може би става въпрос за човек със психични проблеми, който може да бъде и много опасен.