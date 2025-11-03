Окончателно: Съдът отмени глоба от 220 000 лева на ТЕЦ "Бобов дол"





Окръжният съд в Кюстендил отмени глоба от 220 000 лева, наложена на ТЕЦ "Бобов дол" след решение на Районния съд в Дупница от 16-и април тази година.

Делото е образувано по касационна жалба от „ТЕЦ - Бобов дол” АД срещу Решение № 208/28.07.2025 г., постановено по административнонаказателно дело (АНД) № 472/2025 г. по описа на Районен съд – Дупница, с което е потвърдено Наказателно постановление (НП) № 28/16.04.2025 г., издадено от директора на Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – София към Министерството на околната среда и водите (МОСВ). С посоченото наказателно постановление на основание чл. 164, ал. 1 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС) на „ТЕЦ - Бобов дол” АД е наложена имуществена санкция в размер на 220 000 лева за нарушение по чл. 123в, т. 2 от същия закон. В жалбата e посочено касационното основание по чл. 348, ал. 1, т. 1 от Наказателно-процесуалния кодекс. Претендира се отмяна на решението и на наказателното постановление

Районният съд е установил от фактическата страна на спора, че на „ТЕЦ - Бобов дол” АД е издадено Комплексно разрешително (КР) № 45-Н4/2019 г. от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по околна среда (ИАОС) за експлоатация на горивна инсталация за производство на електрическа енергия и инсталация за производство на водород. Същото е актуализирано с Решение № 45-Н4-И0-А1/06.06.2023 г. на изпълнителния директор на ИАОС. На 15.10.2024 г., във връзка с постъпил сигнал, служители на РИОСВ – София извършили извънредна проверка на „ТЕЦ - Бобов дол” АД. По пътя към централата, от точка с посочени в наказателното постановление географски координати, находяща се на автомагистрала „Струма”, в 14:53 ч. е направен оглед около площадката на дружеството, като са констатирани прахови емисии в тъмнокафяв цвят на отделни части на площадката на централата. Оглед около обекта е направен и от Големо село, най-близко разположеното населено място до централата. В района на жп гарата, находяща се в селото, за времето от 15:05 ч. до 15:08 ч. е констатирано, че от площадката на оператора – откритият въглищен склад, се разнасят неорганизирани прахови емисии в кафяво-черен цвят, които запрашават района. Наблюдение на промишлената площадка на централата е извършено и от общински път „Долистовски път”, като са установени неорганизирани прахови емисии в тъмнокафяв цвят от района на „открит въглищен склад". Запрашване е наблюдавано и от външната фигура за съхранение на въглища (открита), оформена като насип с височина повече от два метра и дължина повече от двадесет метра, разположена перпендикулярно на пътя на водоохладителните кули на дружеството. При извършения обход вътре на площадката, в участъка на открития въглищен склад, е установена налична огромна купчина смес от разтрошени въглища и надробена биомаса, с височина повече от три метра, заемаща значителна част от площадката. По време на проверката не са констатирани дейности за недопускане и ограничаване разпространението на прахови емисии. Съхраняваните на посочените две места (външна фигура за съхранение на въглища и открит въглищен склад) тонове въглища и биомаса са раздробени, прахообразни, разположени са на открито, на голяма височина, без покритие на повърхността. За така складираните горива не са спазени изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии. Няма изградени земни насипи, зелен пояс или друг вид подходяща ефективна преграда за ограничаване разпространението на праховите емисии от съхранявания материал. Не са предприети каквито и да било подходящи мерки и коригиращи действия за ограничаване на запрашването на близките обитавани сгради в [населено място] село от открития въглищен склад и външната фигура за съхранение на въглища и биомаса, които са в насипно състояние. На площите за съхранение се осъществяват и дейности по разтоварване на горива. Не се извършва оросяване на местата, където това е възможно. Проверката е извършена и на територията на централата. Представена е справка от информационна система „Елекон”, съгласно която в 16:21 ч. на 15.10.2024 г. в нормална експлоатация са ЕК 1 с 142 MW електрическа мощност и ЕК 2 с 148 MW електрическа мощност, а ЕК 3 не работи. При прегледа на представения дневник на дежурен инженер на смяна „Г” от 08:00 ч. на 15.10.2024 г. е установено, че до момента на проверката няма оперативни записки за превключвания на енергийните мощности, аварии с пречиствателни съоръжения СОИ 1 и СОИ 2, както и записи на аварийните ситуации с котлите. При извършения обход на производствената площадка е установено, че неорганизираните емисии, като част от отпадъчните газове от дейността на работещите ЕК 1 и ЕК 2, се наблюдават извън определения им технологично затворен път – от горивните камери на ЕК 1 и ЕК 2 до ИУ № 2. Установено е, че формираните отпадъчни газове от котлите не се насочват изцяло за пречистване през определената им обща СОИ 1, тъй като не са достигнали до пречиствателното съоръжение, а са изпуснати в атмосферния въздух преди него. Данните от проверката са обективирани в Констативен протокол № ККФОС-СГ-42/15.10.2024 г. Срещу дружеството е съставен Акт за установяване на административно нарушение (АУАН) № 100/20.11.2024 г. за това, че в качеството му на оператор на горивна инсталация за производство на електрическа енергия не изпълнява следните условия от КР № 45-Н4/2019 г. (актуализирано с Решение № 45-Н4-И0-А1/06.06.2023 г.): Условие 9.3.4 (съгласно което притежателят на разрешителното следва да предприема всички необходими мерки за ограничаване на емисиите на прахообразни вещества, в съответствие с изискванията на чл. 70 от Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии) и Условие 9.3.1.2 (съгласно което отпадъчните газове, генерирани от инсталацията по Условие № 2, следва да преминават последователно по технологичния им път (от горивните камери на енергийните котли, през съответните пречиствателни съоръжения) и да се изпускат в атмосферния въздух организирано през ИУ, описани в Условие 9.2) във връзка с Условие 9.3.1.3 (съгласно което всички отпадъчни газове, генерирани от експлоатацията на инсталацията по Условие № 2, които се изпускат извън технологичния им път (от горивните камери на енергийните котли, през съответните пречиствателни съоръжения до съответното ИУ), се считат за неорганизирани емисии). Нарушението е квалифицирано по чл. 123в, т. 2 от ЗООС. Въз основа на акта е издадено процесното НП, в което са възпроизведени фактическите констатации по същия. Районният съд е приел от правна страна, че в административнонаказателното производство не са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила, а по същество – че административното нарушение е доказано, и е потвърдил наказателното постановление

Настоящият касационен състав, при служебната проверка на обжалваното решение съобразно изискванията на чл. 218, ал. 2 от АПК и във връзка с посоченото в жалбата касационно основание, намира, че същото е валидно и допустимо. Решението обаче е неправилно, поради което на основание чл. 221, ал. 2, изр. 1, пр. 2 от АПК във вр. с чл. 63в от ЗАНН следва да бъде отменено, като при условията на чл. 222, ал. 1 от АПК съдът ще се произнесе по съществото на спора и ще отмени наказателното постановление.

В хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила на ЗАНН относно дължимото съдържание на процесния АУАН и издаденото въз основа на него НП. Съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3 и чл. 57, ал. 1, т. 5 от ЗАНН съответно в акта и в наказателното постановление следва да бъде посочена датата на извършване на нарушението. В процесните АУАН и НП, от една страна, е посочено, че нарушението е осъществено на 15.10.2024 г., а от друга страна, за резултатите от проверката същите препращат към Констативен протокол № ККФОС-СГ-42/15.10.2024 г., в който са посочени две дати на нарушението – 10.10.2024 г. и 15.10.2024 г. В констативния протокол са отразени две дати на извършване на огледа извън промишлената площадка – 10.10.2024 г. и 15.10.2024 г., а относно проверката на СОИ 1 е посочено, че същата е извършена в 14:24 ч. на 10.10.2024 г. Това несъответствие, дори да е резултат от допусната техническа грешка, не може да бъде отстранено в процеса на обжалване на наказателното постановление. Датата на извършване на нарушението е съставомерен признак на административното нарушение, относно който следва да има ясни твърдения в акта и наказателното постановление, с оглед на гарантиране правото на защита на санкционираното дружество и упражняването на съдебен контрол за материална законосъобразност на наказателното постановление. Липсата на яснота в акта и наказателното постановление относно датата на извършване на вмененото нарушение представлява съществено нарушение на процедурата по издаването му и е самостоятелно основание за неговата отмяна.

Предвид изхода на спора и на основание чл. 63д, ал. 3 от ЗАНН РИОСВ – София следва да бъде осъдена да заплати на „ТЕЦ - Бобов дол” АД юрисконсултско възнаграждение в размер на 130 лева за настоящото производство и в размер на 80 лева за производството пред районния съд, съобразно чл. 37, ал. 1 от Закона за правната помощ във вр. с чл. 27е от Наредбата за заплащането на правната помощ, в съответната приложима редакция, или общо 210 лева.

Воден от гореизложеното, съдът



Р Е Ш И:



ОТМЕНЯ Решение № 208/28.07.2025 г., постановено по АНД № 472/2025 г. по описа на Районен съд – Дупница, и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 28/16.04.2025 г., издадено от директора на РИОСВ – София към МОСВ, с което на основание чл. 164, ал. 1 от ЗООС на „ТЕЦ - Бобов дол” АД, с [ЕИК], е наложена имуществена санкция в размер на 220 000 (двеста и двадесет хиляди) лева за нарушение по чл. 123в, т. 2 от ЗООС.

ОСЪЖДА Регионална инспекция по околната среда и водите – София към МОСВ да заплати на „ТЕЦ - Бобов дол” АД юрисконсултско възнаграждение в размер на 210 (двеста и десет) лева.

Решението е окончателно.