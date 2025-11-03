Дупница има шампион в тениса на маса и това е Симеон Стоичков от СКТМ "Марек 1976"





Симеон Стоичков от дупнишкия СКТМ "Марек 76" е шампион на финала на Обединена Андро Лига – сезон 2024/2025, провел се в Пангюрище!, съобщиха от клуба на страницата си във Фейсбук.



В конкуренция от 110 състезатели Мони успя да преодолее първите две групови фази, след което в основната схема на турнира показа изключителна игра и хъс за победа. Страхотно представяне и изключително израстване в играта и уменията му. След доброто начало на сезона при жените, не допускайки нито една загуба в "А" група, сега и Симеон Стоичков ни зарадва със злато.

Другите състезатели на клуба – Любомир Янакиев се класира се сред най-добрите 16, а и Дея Милтанова също показа добра игра и не отстъпих лесно на останалите конкуренти.