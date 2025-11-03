Заповядайте на 05.11.2025г. /Сряда/ от 19:00ч. в залата на ОБДТ "Невена Коканова" - Дупница, където Иван Тодоров ще ви сблъска със смешната и абсурдна изповед на един неузрял хедонист, който се бори ежедневно за правото на любов и с ужаса от самотота в моноспектакълът по текст на невероятната Яна Борисова "За любовта и всичко останало"
Основни теми и опорни точки на този монолог са: семейството, влюбването, правото на щастие, човешките дефекти, зависимостта от алкохола и голямата любовна история.
След дългогодишни опити да разбере какво е любовта и защо тя винаги му се изплъзва, героят открива по болезнен начин, че може би причината е в него и нещо трябва да се промени.
Текст – Яна Борисова
Режисьор – Вежен Велчовски
Композитор – Милен Кукошаров
Сценография – Кирил Наумов
Участва – Иван Тодоров
Актьорът Иван Тодоров представя на сцената в Дупница моноспектакъла "За любовта и всичко останало"
Заповядайте на 05.11.2025г. /Сряда/ от 19:00ч. в залата на ОБДТ "Невена Коканова" - Дупница, където Иван Тодоров ще ви сблъска със смешната и абсурдна изповед на един неузрял хедонист, който се бори ежедневно за правото на любов и с ужаса от самотота в моноспектакълът по текст на невероятната Яна Борисова "За любовта и всичко останало"
Най-четено
- Министерство на финансите публикува бюджет 2026- изцяло в евро
- Жена изскуба бодикамера от полицай и усука задната чистачка на патрулката
- След двойното бягство от затвора в Ловеч: Прокуратурата привика на разпит първо директора
- Кметът на Дупница Първан Дангов грабна мотиката, за да вади картофи от общинската зеленчукова градина
- Бивш шеф в "Автомагистрали" е шофьорът, помел 6 паркирани коли в центъра на София
- Късо съединение подпали къща в Рила и кола по време на движение в Дупница
- Автомобилният вандализъм в Дупница преминава в пандемия: Потрошиха стъкло на кола на паркинг
- 41-год. работник от ТЕЦ "Бобов дол" е с опасност за живота след зпололука
- Затварят Дунав мост на 4 и 5 ноември заради ремонт
Темите от "Дупница"
- Министерство на финансите публикува бюджет 2026- изцяло в евро
- Кметът на Дупница Първан Дангов грабна мотиката, за да вади картофи от общинската зеленчукова градина
- Късо съединение подпали къща в Рила и кола по време на движение в Дупница
- Автомобилният вандализъм в Дупница преминава в пандемия: Потрошиха стъкло на кола на паркинг
- 41-год. работник от ТЕЦ "Бобов дол" е с опасност за живота след зпололука
- Окончателно: Съдът отмени глоба от 220 000 лева на ТЕЦ "Бобов дол"
- Дупница има шампион в тениса на маса и това е Симеон Стоичков от СКТМ "Марек 1976"
- Актьорът Иван Тодоров представя на сцената в Дупница моноспектакъла "За любовта и всичко останало"
- На 5 и 6 ноември за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Кочериново“ на АМ „Струма“