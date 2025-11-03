Заповядайте на 05.11.2025г. /Сряда/ от 19:00ч. в залата на ОБДТ "Невена Коканова" - Дупница, където Иван Тодоров ще ви сблъска със смешната и абсурдна изповед на един неузрял хедонист, който се бори ежедневно за правото на любов и с ужаса от самотота в моноспектакълът по текст на невероятната Яна Борисова "За любовта и всичко останало"
Основни теми и опорни точки на този монолог са: семейството, влюбването, правото на щастие, човешките дефекти, зависимостта от алкохола и голямата любовна история.
След дългогодишни опити да разбере какво е любовта и защо тя винаги му се изплъзва, героят открива по болезнен начин, че може би причината е в него и нещо трябва да се промени.
Текст – Яна Борисова
Режисьор – Вежен Велчовски
Композитор – Милен Кукошаров
Сценография – Кирил Наумов
Участва – Иван Тодоров
Актьорът Иван Тодоров излиза на сцената в Дупница с монолога "За любовта и всичко останало"
