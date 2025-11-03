





НАТО „ще бъде с Украйна до деня, в който ще ги накараме да седнат около масата за дълготраен мир“, заяви висш служител от военния алианс пред BBC.

Адмирал Джузепе Каво Драгоне, председател на военния комитет на НАТО от януари, добави, че от оперативна гледна точка смята, че войната между Русия и Украйна е зациклила и „почти е време да седнем и да поговорим, защото е загуба на животи“.

Посочвайки факта, че пълномащабното нахлуване на Русия в Украйна през 2022 г. доведе до присъединяването на още две държави към западния алианс - Финландия и Швеция - адмирал Драгоне определи войната като стратегически провал за руския президент Владимир Путин, въпреки бавния, постепенен напредък на Русия на бойното поле напоследък.

„Те няма да получат приятелско или марионетно правителство като в Беларус. Путин няма да успее.“

На въпроса дали европейските държави са готови да продължат да подкрепят отбраната на Украйна, той отговори, че са. Това е полезно, той вярва, че са получили нещо като зов за събуждане и сега поемат отговорност за собствената си отбрана.

През юни членовете на НАТО се съгласиха да увеличат разходите си за отбрана до 5% от БВП до 2035 г. Ходът последва многократни призиви от президента на САЩ Доналд Тръмп към членовете да го направят.

По повод неотдавнашното съобщение на Русия за ядрени оръжия с голям обсег като „Буревестник“ и „Посейдон“, бившият италиански началник на щаба на отбраната и военноморски летец омаловажи опасенията на НАТО, заявявайки, че това е отбранителен ядрен съюз.

„Не сме заплашени от тях“, каза той, „просто сме готови да защитим нашите 32 държави и нашия един милиард души. Ние сме ядрен съюз.“

Относно риска от бъдещи нашествия или атаки, адмирал Драгон каза, че ако - и той подчерта условното тук - има някъде, това вероятно ще бъдат балтийските държави: Естония, Латвия и Литва.

Но той посочи, че както заявява НАТО, ще бъде поискан Член 5 - който счита атаката срещу една държава за еквивалентна на атака срещу всички - и че НАТО ще се притече на тяхна защита.

На въпроса дали това включва САЩ, той отговори: „Да, защото те са се ангажирали с това и са подчертали, че все още са в бизнеса.“

Ройтерс: Украински артилерист стреля със самоходна гаубица по руски позиции в източната Донецка област на Украйна. Снимка от архива: Ройтерс

Войната между Русия и Украйна е най-големият и най-кървав въоръжен конфликт в Европа след Втората световна война.

От всички нужди на НАТО в областта на отбраната в момента, адмирал Драгон каза, че противовъздушната отбрана е основен приоритет. Неотдавнашните нахлувания на руски дронове в Полша и Румъния накараха алианса да подобри противовъздушната си отбрана.

Относно възможността за активиране на теоретична „стена от дронове“ по източните граници на НАТО, той каза, че това ще бъде направено в рамките на месеци и че „Съюзното командване за трансформация на алианса в Норфолк [Вирджиния] вече работи по този въпрос“.

„На пазара има много неща, които ще задоволят непосредствените ни нужди, така че създадохме нова дейност, която е „Източен страж“... интегрирайки цялата противовъздушна отбрана, която вече имаме на източния си фланг.

„Нахлуванията във въздушното пространство са доста чести, ние ги ескортираме и това е основно играта“, каза адмиралът.

Въпреки че няма признаци, че Русия променя курса си по отношение на войната в Украйна и въпреки признаците, че някои членове – по-специално Словакия и Унгария – са все по-противопоставени на подкрепата за отбраната на Украйна, адмирал Драгон завърши с положителна нотка.

„Съюзът е надежден, зрял е, има сплотеност, която е нашият център на тежестта.“

„Съюзът е по-силен от нашите противници и ние ще останем с Украйна до деня, в който ще настъпи мир“, добави той.