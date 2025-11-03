Избират комисия, която за пръв път ще проведе изпит за признаване на правоспособност на вещите лица в областта на съдебните автотехнически експертизи

Министерство на правосъдието стартира процедура по избор на членове на комисията, която извънредно през януари 2026 г. за първи път ще проведе изпит за признаване на правоспособност на вещите лица в областта на съдебните автотехнически експертизи.
За целта до висшите училища и научните организации в страната е изготвена покана да изпратят до края на месец декември 2025 г. предложения за включване в списъците на лицата, които може да участват в изпитната комисия. Те трябва да отговарят на следните условия: да заемат или да са заемали академична длъжност „доцент“ или „професор“, или преподаватели във висши училища, научни организации или Българската академия на науките в съответната научна област. Също така в комисията могат да участват лица с висше образование с придобита образователно-квалификационна степен „магистър“ и най-малко 10 години стаж в съответната научна област.
На 24 октомври в „Държавен вестник“ беше обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № Н-1 от 2023 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (в сила от 1 ноември 2025 г.). С нея се въвежда полагане на изпит за признаване на правоспособност на вещите лица в областта на съдебните автотехнически експертизи.
Изпитът ще се провежда два пъти в годината - през месец март и през месец септември по утвърден от министъра на правосъдието тематичен конспект.
Предвижда се през месец януари 2026 г. да се проведе извънреден изпит за придобиване на правоспособност за специалистите, които желаят да им се признае правоспособност, утвърдени за вещи лица в областта на съдебните автотехнически експертизи до влизане в сила на наредбата. Кандидатите за участие в изпита следва до края на месец ноември да подадат до министъра на правосъдието заявление по образец съгласно приложение № 1а от Наредбата и приложенията към него.
До края на месец декември за извънредния изпит може да се правят предложения от факултетните съвети на висшите училища или съответстващите им звена в научните организации, както и лично от кандидатите, за включването им в списъците на лицата, които може да участват в изпитната комисия.
Избират комисия, която за пръв път ще проведе изпит за признаване на правоспособност на вещите лица в областта на съдебните автотехнически експертизи
Министерство на правосъдието стартира процедура по избор на членове на комисията, която извънредно през януари 2026 г. за първи път ще проведе изпит за признаване на правоспособност на вещите лица в областта на съдебните автотехнически експертизи.
Най-четено
- След неспирни палежи на коли: Жителите на столичния Дианабад организират граждански патрули, искат от общината камери
- Окончателно: Съдът отмени глоба от 220 000 лева на ТЕЦ "Бобов дол"
- Дупница има шампион в тениса на маса и това е Симеон Стоичков от СКТМ "Марек 1976"
- Актьорът Иван Тодоров излиза на сцената в Дупница с монолога "За любовта и всичко останало"
- НАТО ще бъде с Украйна до деня, в който ще ги накараме да седнат около масата за дълготраен мир
- Избират комисия, която за пръв път ще проведе изпит за признаване на правоспособност на вещите лица в областта на съдебните автотехнически експертизи
- Тръмп за Путин и Си Дзипин: Това са сериозни хора. Те са корави, умни лидери
- На 5 и 6 ноември за изграждане на станция на мобилен оператор се променя организацията на движение в тунел „Кочериново“ на АМ „Струма“
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
Темите от "Страна"
- След неспирни палежи на коли: Жителите на столичния Дианабад организират граждански патрули, искат от общината камери
- Избират комисия, която за пръв път ще проведе изпит за признаване на правоспособност на вещите лица в областта на съдебните автотехнически експертизи
- Двама затворници избягаха от общежитието в Ловеч, заловиха набързо единия
- 50 ученици бяха удостоени със званието "Отличник на България"
- Депутатите гласуваха временна забрана за износ на горива
- Костадин Костадинов: Вторият пенсионен стълб да бъде ликвидиран незабавно
- Нешка Робева: Честит Хелуин! Честит празник тиквопоклонци!
- МВР се отчете: Кражбите по магазините с 5% по- малко, по домовете- с 13%
- От 1-и януари догодина:1 860 евро минимална заплата за младите лекари и 1 550- за медицинските сециалисти