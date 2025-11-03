Тръмп за Путин и Си Дзипин: Това са сериозни хора. Те са корави, умни лидери





Президентът на САЩ Доналд Тръмп смята руския президент Владимир Путин и китайския президент Си Дзинпин за много силни и умни лидери. Той заяви това в интервю за CBS News, което беше излъчено изцяло на 2 ноември.

„И двамата са корави, и двамата са умни“, отговори американският лидер на въпрос с кого му е по-трудно да се справя – с Путин или със Си Дзинпин. „И двамата са много силни лидери. Това не са хора, с които да се играе. Това са хора, които трябва да се приемат много сериозно.“

„Това са сериозни хора. Те са корави, умни лидери“, повтори той