Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини

Информация за свободните работни места от 3-и ноември
ДИРЕКЦИЯ БЮРО ПО ТРУДА- ДУПНИЦА
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 6 МЕСТА
1 медицинска сестра Висше образование, обект гр. Бобошево
5 химици Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 149 МЕСТА
4 електромонтьори Средно образование
4 общ работник,промишленост Средно и по-ниско образование
1 управител на офис Средно образование
1 кредитен експерт Средно образование
4 диспечери, водоразпределителна мрежа Средно образование
2 технически ръководител В и К Средно образование
2 машинисти еднокофов багер Средно,основно образование
3 водопроводчик, външно В и К Средно и по-ниско образование
9 шивачи Без изискване
1 стругар Средно образование
5 шивачи Средно образование
1 Техник, технолог на мляко и млечни изделия Средно образование
1 дистрибутор Средно образование
10 общи работници обект с. Червена могила/Радомирско
5 общи работници, строителство Средно,основно обр-ие
2 производител, обувки Средно и по-ниско образование
1 рецепционист, хотел Средно образование
3 майстори,строителство Без изискване
3 общи работници,строителство Без изискване
1 технолог Средно образование
5 лаборанти Средно образование
10 оператори гранулиране Средно образование
1 крояч, текстил Средно, основно образование
20 работник,строителство/изг. на соларни паркове/ Средно образование,обект гр.Благоевград
2 шофьор, лекотоварен автомобил Средно образование
1 чертожник Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
2 монтажник,мебели от дърво и др. подобни материали Средно образование
1 технически сътрудник Средно образование
3 крояч,кожа Основно образование
5 машинен оператор, обувно производство Основно образование
10 машинен оператор, обработка на метал/метални изделия Средно образование, обект гр. Перник
1 шофьор, тежкотоварен автомобил Средно, основно образование,обект гр. Бобошево
1 машинист, пътно-строителни машини Средно, основно образование,обект гр. Бобошево
10 общи работници/фотоволтаици Ср. и по-ниско обр-ие, обект гр. Сапарева баня
2 пласьор,стоки Средно образование
2 автомонтьори Средно образование
1 помощник,кухня Средно образование
1 готвач Средно образование/ПК
3 работници,сглобяване на детайли обект гр. Благоевград
3 маш.оператор,пр-во на полиуретанови изделия обект гр. Благоевград
1 чистач/хигиенист Средно образование
ФИЛИАЛ САПАРЕВА БАНЯ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ -0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ –18 МЕСТА
3 кофражист Средно образование
2 гладачи,преса Без изискване
1 ръчник Без изискване
5 шивачи Без изискване
1 работник, кухня Средно,основно образование
2 заварчик Основно (Документ за заварчик)
1 продавач-консултант Средно образование
1 шофьор,автобус Средно образование
1 оператор, главно електротабло (електроцентрала Средно образование
1 оператор, спомагателни съоръжения в електроцентрала Средно образование
ФИЛИАЛ БОБОВ ДОЛ
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 0 МЕСТА
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ -32 МЕСТА
1 готвач Средно образование
2 сервитьори Средно образование
1 готвач Средно образование
1 болногледач Средно, основно образование
1 готвач Средно образование
5 шофьори, автобус Средно образование
2 домашни помощници Средно образование
2 бояджии, превозни средства Ср.обр-ие,ПК-бояджия
2 автомонтьори Средно образование
2 електрозаварчик Ср.обр-ие,ПК Заварчик правоспособност - II ст.
2 т-к, електротехника на автомобилния транспорт Ср.обр-ие,ПК - Автоелектротехник
1 монтьор,котелно оборудване Средно образование
1 работник,ремонт на топлинна изолация Средно образование
1 работник,механично почистване на съоръжения Средно образование
1 шлосер, монтьор Средно образование
1 монтьор,електрооборудване Средно образование ПК
1 разтоварач, вагони Средно образование
1 монтьор,поддръжка на инсталации и оборудване Средно образование
1 заварчик Средно образование ПК
1 кранист Средно образование
1 техник,асансьорна техника Средно образование ПК
1 охранител Средно образование
ФИЛИАЛ КОЧЕРИНОВО
А. СПЕЦИАЛИСТИ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 старши експерт “ Архитектура, строителство и геодезия“ Висше образование
Б. СПЕЦИАЛИСТИ СЪС СРЕДНО И ПО-НИСКО ОБРАЗОВАНИЕ – 1 МЯСТО
1 помощник, готвач Средно,основно образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „МЛАДЕЖКА ЗАЕТОСТ +”
10 общи работници Без изискване
2 продавач-консултант Без изискване
1 търговски помощник Средно образование
4 общи работници,строителство на сгради,обект с. Сапарево Ср.основнообр-ие,шоф.книжка
3 общи работници Без изискване
2 специалисти, техническа поддръжка Средно образование
1 компютърен техник,анализи на компютърни системи Средно образование
1 арматурист Без изисквене
3 машинен оператор, дърводелство обект с. Сапарево Средно образование
1 асистент на лекар по дентална медицина Средно образование
3 технически сътрудник Средно образование
1 метач Начално образование
1 организатор, дейности Без изискване
2 организатор,работа с клиенти обект гр. Бобошево Без изискване
1 фризьор Без изискване
1 технически сътрудник Средно/специално образование
1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Ср. и по-ниско обр-ие
1 оператор,въвеждане на данни Средно образование
1 касиер Без изискване
1 продавач-консултант обект с. Яхиново Средно образование
1 монтажник,дограма Средно образование
1 асистент на лекар по дентална медицина Средно образование
1 продавач-консултант обект гр. Сапарева баня Средно и по-ниско образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по Проект „Младежки практики”
1 снабдител, доставчик Средно образование
6 технически сътрудник Средно образование
1 снабдител, доставчик Без изискване
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА по чл.36, ал.1 от ЗНЗ
1 чистач/хигиенист обект гр. Сапарева баня Средно образование
1 общ работник Без образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА, ПЗ- Компонент 2 / Аварийни групи
8 общи работници обекти, Община Дупница Без образование
1 общ работник обекти, Община Сапарева баня Без образование
ИНФОРМАЦИЯ ЗА СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА обявени от други региони
2 машинни оператори обект гр. София Средно образование