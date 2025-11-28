Украински антикорупционни агенти претърсват дома на главния съветник на Зеленски





Украинските антикорупционни агенции започнаха да претърсват апартамента на началника на кабинета на президента Володимир Зеленски, Андрий Йермак, информират световните агенции.

Една от двете агенции, антикорупционното бюро НАБУ, потвърди, че разследващите ѝ претърсвания са били разрешени и заяви, че ще последват допълнителни подробности.

Корупционен скандал обхвана няколко фигури, близки до Зеленски, въпреки че нито той, нито дясната му ръка Ермак са обвинени в каквито и да било нарушения.

Андрий Йермак е най-близкият помощник на президента и е бил подслушван по време на пълномащабното нахлуване на Русия. Той е и водещ преговарящ на Киев в мирните преговори със САЩ, но позицията му е все по-застрашена от критици, призоваващи той да си тръгне.

54-годишният Йермак потвърди в социалните медии, че както НАБУ, така и специализираната прокуратура за борба с корупцията (SAP) „провеждат процесуални действия в дома ми“ и имат пълен достъп до апартамента му, като адвокатите му са на място.

„От моя страна има пълно сътрудничество“, каза началникът на кабинета, който не е посочен като заподозрян.

Претърсванията идват в много неудобен момент за Зеленски и най-близкия му съюзник, тъй като министърът на армията на САЩ Дан Дрискол трябва да пристигне в Киев до края на тази седмица, докато президентът на САЩ Доналд Тръмп напредва с проект за мирен план. Американските служители се отправят към Москва следващата седмица.

Един от основните препънати въпроси за Украйна е искането на Русия Украйна да предаде територията, която все още контролира в източната част на Донецка област. „Ако не се изтеглят, ще постигнем това със силата на оръжието“, каза Владимир Путин в четвъртък.

Ермак, който има огромно влияние на върха на правителството в Киев, подчерта водещата си роля в преговорите, когато заяви пред уебсайта The Atlantic часове преди да се появят новините за обиските, че „докато Зеленски е президент, никой не трябва да разчита, че ще се откажем от територия. Той няма да се откаже от територия“.

Путин обаче е окуражен от малките териториални придобивки на руските сили, твърдейки, че офанзивата им „е практически невъзможна за сдържане“.

Междувременно позицията на самия Зеленски е отслабена от вътрешния корупционен скандал, а руският президент отдавна поставя под въпрос легитимността му като лидер.

Корупционният скандал разтърси Украйна този месец, като следователите свързват няколко водещи публични фигури с предполагаем скандал за присвояване на 100 милиона долара (75 милиона британски лири) в енергийния сектор.

Двете антикорупционни агенции, НАБУ и САП, заявиха, че са разкрили обширна схема за получаване на подкупи и влияние върху държавни компании, включително държавната компания за ядрена енергия „Енергоатом“.

Вътре в страната разследването за корупция се приветства, но в международен план то поставя преговорната позиция на Украйна в потенциално опасно състояние.

Голям корупционен скандал обхвана водещи съюзници на Зеленски

Путин удвоява исканията си за украинска територия преди преговорите със САЩ в Москва

Руски служители, участващи в проекта за мирен план, говориха за твърденията за корупция, които разтревожиха съюзниците от Европейския съюз. Украйна е кандидат за присъединяване към ЕС и доклад от началото на този месец подчерта съмненията относно „ангажимента към антикорупционната програма“.

Сред украинците популярността на самия Андрий Ермак рязко спадна. Депутати от всички партии, включително неговата собствена, призовават за неговото уволнение, първоначално заради това, което те видяха като преувеличена власт за неизбран служител, но по-скоро заради разрастващия се корупционен скандал.

Последни проучвания показват, че 70% от обществеността иска оставката му.

Редица заподозрени вече са обвинени във скандала, който възмути общественото мнение заради твърденията, че пари са били отклонени от ключови инфраструктурни проекти, жизненоважни за защитата на украинските енергийни доставки.

Руските атаки сериозно повредиха енергийната инфраструктура на Украйна и украинците в цялата страна трябваше да се справят само с няколко часа електричество на ден.

В интервюто си късно в четвъртък Йермак призна, че натискът върху него да се оттегли е „огромен... Случаят е доста шумен и е необходимо обективно и независимо разследване без политическо влияние“.

Зеленски вече уволни двама министри, а няколко заподозрени са задържани в скандала. Един от бившите бизнес сътрудници на президента, Тимур Миндич, е избягал от страната.

Той беше съсобственик на телевизионното студио „Квартал 95“, където актьорската кариера на Зеленски започна, преди да бъде избран за президент.

Въпреки че не е замесен и отрича всякакво участие, Йермак се бори да се дистанцира от скандала.