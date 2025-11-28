Продължава отстраняването на скалната маса по пътя за Рилския манастир





Няма прелели реки или опасност от наводнения на територията на област Кюстендил след падналите обилни дъждове. Има повишаване на нивата на реките на някои места, но засега няма нищо притеснително. Това съобщи областният управител инж. Методи Чимев и увери, че институциите следят обстановката постоянно.

Обилните валежи обаче са довели до образуване на скални свлачище в посока Рилския манастир, съобщиха от Областно пътно управление. Около 03:00 ч. е получен сигнал за паднала скална маса на около 2 км. от Рилски манастир в посока с. Пастра. Веднага е започнало разчистване и малко след 08:00 ч. движението в посока Рилски манастир е възстановено. Продължава разчистването на пътното платно, а движението на автомобилите е в аварийната отбивка, казаха още от ОПУ - Кюстендил.

Възстановено е движението на път ІІІ-107, км 28+300, посока Рилски манастир - Пастра. Пътното платно е напълно почистено от падналата след обилните дъждове скална маса, съобщиха от Областно пътно управление - Кюстендил.