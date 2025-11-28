Бедствено положение в общините Петрич и Сандански





Бедственото положение в общините Петрич и Сандански навлиза в третия си ден. Днес се очаква да се изсипят още количества дъжд, като от НИМХ вече обявиха червен код обилни валежи.

Обстановката в община Сандански остава усложнена заради проливните валежи!

В област Благоевград продължава да е в сила бедственото положение в общините Петрич, Сандански, Струмяни и Симитли.

Според данните на НИМХ нивата на реките Струма и Места са малко над средните, но все още далеч от критичните стойности.

По-голям риск представляват малките притоци, които се вливат в тях.

Моделите на НИМХ показват тенденция към намаляване на интензивността на валежите, с очаквано краткотрайно засилване утре сутрин.

В община Сандански основните пътища и артерии са проходими, водоснабдяването е нормално, с изключение на отделни населени места, където има затруднения заради възникнали аварии. Качеството на питейната вода остава добро. При промяна на показателите на питейната вода, гражданите ще бъдат своевременно информирани.

Министерство на земеделието и храните и „Напоителни системи“ ЕАД информират, че язовирите, които се стопанисват от тях разполагат с допълните водни обеми за поемане на водни маси и се спазват определените им контролни обеми. От страна на дружеството са предприети всички възможни действия, с цел превенция на наводнения, като е осигурено и денонощно наблюдение на обектите.

От дружеството информират, че не е имало и не се предвижда контролирано изпускане на водоеми на засегнатите от бедственото положение общини, поради факта, че те са празни.

Контролирано се изпуска единствено яз. „Бели брег“, като водата от него се стича по дере, което не преминава през урбанизирани територии и постъпва директно в р. Струма.

Община Сандански призовава гражданите да ограничат пътуванията, особено по направления, преминаващи през рискови участъци. Всички институции на територията на общината остават в повишена готовност, а дежурните екипи продължават да следят критичните точки и да патрулират през нощта.

Заради неблаго приятната прогноза днес община Сандански освободи гражданите от плащане за паркиране в синята зона.



Вследствие на силни, интензивни и значителни по количества валежи от вчера, на територията на Община Петрич са нанесени значителни щети и силно е нарушен нормалният ритъм на живот на населението.

Засегнати са имоти публична общинска собственост – улици, пътища, дерета, които са в състояние, застрашаващо живота и здравето на населението, имуществото и околната среда. Нанесени са значителни вреди и на имущество, собственост на физически и юридически лица.

Като се има предвид, че в денонощието на 21 и 22.11.2025 г. също паднаха проливни валежи – над 70 л/м², с градушка и сериозна гръмотевична активност, то валежите в настоящия момент увеличават пораженията по инфраструктурата, домове и земеделски земи.

Екипите, извършващи аварийни дейности, докладват, че природната стихия нанася значителни щети на обекти на територията на цялата община.

По данни от метеорологичните станции се очаква количеството на валежите да достигне 80л/м² и повече. Установява се значително нарушаване на нормалното функциониране на обществото, предизвикано от природното явление и водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и околната среда. Последствията надхвърлят капацитета за обичайна защита и реагиране.

С оглед на това, съгласно Закона за защита при бедствия, и с цел ограничаване на въздействието и ликвидиране на последствията от възникналата бедствена ситуация от поройни валежи с интензивност 60–65 л/м² на 27.11.2025 г. и очаквана в следващите 24 часа да достигне до 80-100 л./м² и повече, Кметът на Община Петрич обяви „Бедствено положение“ на територията на Община Петрич, считано от 13:00 часа на 27.11.2025 г. до 13:00 часа на 03.12.2025 г.

Щабът за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия преминава на непрекъснат режим на работа.

Гражданите ще бъдат своевременно информирани за хода на аварийно-възстановителните дейности, като ги призоваваме да спазват въведените ограничителни мерки. ????

Въведените временни ограничения са:

Забранява се влизането, пребиваването и движението на МПС в районите на бедствието, освен тези на екипите на Единната спасителна система и за продоволственото снабдяване на населението.

При отказ за доброволно напускане на района на бедствието и на опасни за живота на гражданите сгради, да се извърши принудително извеждане (евакуиране) от екипи на полицията Евакуираните лица да бъдат настанявани в определените за целта обществени сгради.