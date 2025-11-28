Скали се изсипаха на пътя за Рилския манастир в района на село Пастра





Ограничено е движението по път III-107 в участъка Пастра – Рилски манастир поради паднала скална маса при км 28. Движението се осъществява с повишено внимание поради почистване на пътното платно. Трафикът се регулира от "Пътна полицияТрафикът се регулира от "Пътна полиция".