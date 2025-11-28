В сила е червен код за проливни дъждове в 3 области в страната





Днес ще се задържи облачно. Почти в цялата страна ще вали дъжд. Обилни и продължителни ще са валежите в западните, южните и централните части от страната. На места в Източна България ще вали дъжд, придружен и с гръмотевици. В повечето райони ще духа умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат между 9° и 14°, в западната половина на Дунавската равнина: 6°-7°, за София – около 9°.

В планините ще бъде облачно. Билата и върховете ще са обхванати от облаци. Валежите от дъжд ще продължат, а над 1800 метра надморска височина ще вали сняг, по западните дялове на Стара планина – над 1500 метра. Значителни по количество ще са валежите в Рило-Родопската област и Централния Балкан. Ще духа умерен и силен вятър от юг-югоизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно. На места ще има валежи от дъжд, придружени и с гръмотевици. Ще духа до умерен, по Северното Черноморие и временно силен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат между 14° и 17°. Температурата на морската вода е от 11° по северното черноморско крайбрежие до 14°-16° по южното. Вълнението на морето ще бъде около 3 бала.

В събота валежите в западните райони ще спрат, а в останалата част от страната ще продължат, значителни по количество ще са на места в Източна България. Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили до умерен, с него ще прониква студен въздух. Температурите ще останат почти без дневен ход, от 3°-4° на места в Западна България до 14°-15° в източните райони. В неделя валежите навсякъде ще спрат. Облачността ще се разкъсва и бавно ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури ще се понижат още, ще са близки, на места в Западна България и по-ниски от 0°; по-високи ще останат по Черноморието, а дневните ще се задържат почти без промяна. Новата седмица ще започне с предимно слънчево време, а от вторник ще има временни увеличения на средната и високата облачност. Вятърът ще стихне и сутрин в низините и котловините ще има мъгла или ниска слоеста облачност, на повече места и по-трайна в сряда и четвъртък. Минималните температури ще са предимно между 0° и 5°, а максималните - между 8° и 13°.