Пеевски: Никой няма да вземе властта и аз съм гарант за това!





Това, което се случи вчера, нормално ли е!? Да бъдат бити полицаи? Да бъдат в болници? На предишния протест почина полицай, заради глупостите на Пандов и ПП-ДБ . Това ли е демокрацията? Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани, да им казват „Слезте долу!“. Връщаме Народния съд ли? Това ли искат ? Така, със серия остри въпроси коментира лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО ескалацията на протестите снощи и насилието над полицаи.

Искате ли да блокирам парламента всеки ден и да ги викам долу с моите симпатизанти? Аз нямам по-малко симпатизанти! Обърна се Пеевски към опозицията.

Нямат право представители на партии да влизат по кабинетите на други парламентарни групи, да търсят хора и да казват „елате долу“. Къде - пред Народния съд ли?! Няма такъв съд, напомни лидерът на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО.

Друга година е И няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия! И аз съм гарант за това - има демокрация и ще има! Никой няма да вземе властта през улицата, отсече лидерът.

Всичко, което е социално за хората ще бъде защитено и ДПС – НОВО НАЧАЛО ще го отстои, категоричен бе Делян Пеевски и повтори – Няма да има народен съд!