Кандидат-студенти и представители на университети у нас се срещат в Дупница тази неделя





“Училището свърши, сега накъде?“ - информационна кампания за кандидат-студенти ще се проведе в Дупница тази неделя.

Ротаракт клуб Дупница обяви най-новото издание на утвърдената информационна кампания „Училището свърши, сега накъде?“, насочена към ученици, кандидат-студенти и техните родители. Събитието ще се проведе на 30 ноември 2025 г., от 13:00 до 16:00 часа, в ресторант „Рилена“ към хотел „Рила“ Дупница.

Инициативата цели да подпомогне младите хора от региона в избора на бъдещ образователен и професионален път. В рамките на кампанията участниците ще имат възможност да се срещнат с представители на различни университети в България, които ще представят актуалните си специалности, условията за прием и възможностите за развитие, които предлагат.

Организаторите подчертават, че форматът предоставя възможност за директни разговори с университетски екипи, индивидуални консултации и достъп до информационни материали, които помагат на учениците да направят информиран избор. Подобни инициативи са особено ценни за младите хора, които предстои да вземат ключови решения за бъдещото си образование.

Достъпна е предварителна регистрация за събитието, като формата е достъпна чрез връзката в описанието на официалните Instagram и Facebook страници на Ротаракт Дупница.

Кампанията „Училището свърши, сега накъде?“ традиционно привлича силен интерес и се утвърди като една от най-полезните местни инициативи, насочени към професионалното ориентиране на младежите.