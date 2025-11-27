Сътрудник на ПП твърди: Депутатът Хамид Хамид души със закачалка момче в кулоарите на Народното събрание





Известен депутат с инициали Х.Х. е посегнал на 19 годишен младеж в кулоарите на НС, вчера след бюджетна комисия. Внасяме сигнал в прокуратурата. За това информираха от Фейсбук страницата си от ПП, като деликатно не посочиха имената, но става въпрос за депутата от ДПС Хамид Хамид. Ето какво разказа 19-годишният Калоян Дървов, който заяви, че те взима нито лев за работата си в НС, но пък му пука какво става в държавата. Ето какво каза той: