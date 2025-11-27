Известен депутат с инициали Х.Х. е посегнал на 19 годишен младеж в кулоарите на НС, вчера след бюджетна комисия. Внасяме сигнал в прокуратурата. За това информираха от Фейсбук страницата си от ПП, като деликатно не посочиха имената, но става въпрос за депутата от ДПС Хамид Хамид. Ето какво разказа 19-годишният Калоян Дървов, който заяви, че те взима нито лев за работата си в НС, но пък му пука какво става в държавата. Ето какво каза той:
Сътрудник на ПП твърди: Депутатът Хамид Хамид души със закачалка момче в кулоарите на Народното събрание
27.11.2025
Най-четено
- Сътрудник на ПП твърди: Депутатът Хамид Хамид души със закачалка момче в кулоарите на Народното събрание
- Доживотен затвор за майка, убила двете си деца и захвърлила телата им в куфари в изоставен склад
- Жестоко убийство на син на бизнесмен в Мадан, арестуваха 8 души
- 59 жертви и 270 изчезнали след пожар в жилищни блокове в Хонконг
- След кражба на велосипед от жилищен блок в Дупница: 9 месеца строг затвор за рецидивист
- 996 са досъдебните производства за наркотични вещества през октомври
- Кола влетя в аптека в Пловдив
- Актуалната пътна обстановка по информация на АПИ
- Хороскопът за днес, 27-и ноември
Темите от "Страна"
- Сътрудник на ПП твърди: Депутатът Хамид Хамид души със закачалка момче в кулоарите на Народното събрание
- Жестоко убийство на син на бизнесмен в Мадан, арестуваха 8 души
- 996 са досъдебните производства за наркотични вещества през октомври
- Кола влетя в аптека в Пловдив
- Актуалната пътна обстановка по информация на АПИ
- Стартира процедурата за подбор на кандидати за европейски прокурор от България
- Пеевски призова своите кметове и съветници: Не пипайте местните данъци и такси една година!
- 83-год. бивш военен застреля жена си и внука си и сложи край на живота си
- Пътната обстановка- актуална информация от АПИ