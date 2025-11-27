Доживотен затвор за майка, убила двете си деца и захвърлила телата им в куфари в изоставен склад





Родена в Южна Корея новозеландка беше осъдена на доживотен затвор за убийството на двете си малки деца, чиито тела бяха открити в куфари в изоставено шкафче за съхранение преди повече от три години, съобщиха новозеландските медии.

Хакюнг Лий беше осъдена през септември, след като призна, че е убила децата на осем и шест години през 2018 г., годината след като бащата на децата починал от рак.

Лий пледира невинна поради невменяемост и се представляваше сама по време на процеса, подкрепена от двама адвокати.

Адвокатите на Лий в сряда твърдяха, че доживотната присъда би била несправедлива предвид проблемите ѝ с психичното здраве, но прокурорите заявиха, че няма доказателства, че Лий е имала самоубийствени мисли по време на убийствата, съобщи вестник „Ню Зеланд Хералд“.

Съдия Джефри Венинг отхвърли призивите за по-леко наказание, въпреки че одобри задължително лечение в сигурно психиатрично заведение, с условието Лий да се върне в затвора, след като бъде счетена за психично годна, се казва в доклада.

Лий трябва да излежи минимален период без право на условно освобождаване от 17 години.

Доживотният затвор е най-тежкото наказание, наложено в Нова Зеландия, която отмени смъртното наказание през 1989 г.

По време на процеса съдът е чул, че Лий е далa на децата свръхдоза лекарства с рецепта през 2018 г., преди да увие телата им в найлонови торбички и да ги сложи в куфарите.

Останките на децата са открити през 2022 г. от семейство, което е сортирало съдържанието на шкафче за съхранение, закупено от онлайн търг.

Новозеландската полиция започна разследване за убийство и Лий, който се бе преместилa в Южна Корея през 2018 г., бе екстрадиранa, за да бъде съдена през ноември 2022 г.