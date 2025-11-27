Жестоко убийство на син на бизнесмен в Мадан, арестуваха 8 души





Жестоко убийство на син на местен бизнесмен от Мадан разтърси миньорския град рано тази сутрин. Тялото на младия, захвърлено в реката, е било извадено тази нощ от кола на пожарната. Полиция и прокуратура работят съвместно, като към този момент е известно, че са арестувани 8 предпологаеми извършители на жестокия акт.

Жертвата- Костадин Кабаджов, е син на Костадин Кабаджов- собственик на хотел, бензиностанция, както и бивш съветник от партията на Ковачки- Лидер. В миналото е задържан по обвинение за лихварство. Причината за убийството от тази нощ не е лехварство, а спор за жена. Това поне е неофициалната версия. По-късно днес прокуратурата ще излезе с изявления по направените разкрития.

