59 жертви и 270 изчезнали след пожар в жилищни блокове в Хонконг





Най-малко 55 души са загинали при голям пожар, обхванал апартаменти в обществените жилища в квартал Тай По в Хонконг - и повече от 270 все още са в неизвестност.„

Тази сутрин властите заявиха, че пожарът е под контрол в четири от седемте засегнати сгради и се надяват да потушат останалите пламъци до вечерта

С утихването на пожарите, сега се натрупват въпроси за това как първоначално е възникнал пожарът и кой трябва да бъде подведен под отговорност

Трима ръководители на строителни компании са арестувани по подозрение в непредумишлено убийство, свързано със запалими материали, включително мрежи и пластмасови листове, които може да са позволили на огъня да се разпространи бързо

Пожарът преди това е бил класифициран като пето ниво. най-сериозното ниво в Хонконг