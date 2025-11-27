След кражба на велосипед от жилищен блок в Дупница: 9 месеца строг затвор за рецидивист

Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода“ на подсъдим, който се призна за виновен в кражба, в условията на опасен рецидив
Районен съд Дупница наложи наказание „лишаване от свобода“ за срок от 9 месеца, по отношение на подсъдим, който се призна за виновен в кражба на велосипед от блок в ж.к. „Дупница“. Съдът одобри споразумението постигнато между Районна прокуратура, защитата и подсъдимия.
Подсъдимият М. И. / на 38 години, осъждан / се признава за виновен в това, че на неустановена дата, в периода от месец февруари 2025 г. до 03.03.2025 г. в гр. Дупница, от общо помещение на 9- тия етаж в жилищен блок в ж.к. „Дупница“, е отнел чужда движима вещ – 1 бр. велосипед на стойност 550 лева, от владението на С. Я. – нейна собственост, без нейно съгласие, с намерението противозаконно да я присвои, като деянието е извършено в условието на опасен рецидив по смисъла на чл. 29 ал.1 б. „а" и б. „б“ от НК, след като е бил осъждан за тежко умишлено престъпление на „Лишаване от свобода" не по малко от една година, изпълнението на което не е отложено по чл. 66 от НК и е бил осъждан два пъти на „Лишаване от свобода" за умишлени престъпления от общ характер, като за поне едно от тях изпълнението не е отложено по реда на чл. 66 от НК.
Наложеното от Районен съд Дупница наказание „Лишаване от свобода” за срок от 9 месеца следва да се изтърпи при първоначален „строг“ режим. Подсъдимият М. И. е съгласен и ще заплати по сметка на ОДМВР-Кюстендил направените по делото разноски в размер на 648,50 лева за изготвяне на експертиза.
