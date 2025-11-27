Кола влетя в аптека в Пловдив





Кола е навлязла в аптеката, разположена на кръстовището на улиците „Богомил“ и „Родопи“, съобщават потребители във Facebook. По информация от очевидци инцидентът е станал малко след 21:30 ч., като най-вероятната причина е отнето предимство от страна на преминаващо такси. Мястото е известно като рисков участък – именно на това кръстовище често стават пътни инциденти. Жители от района многократно са настоявали да бъде монтиран светофар заради близките училище и детска градина, но до момента това така и не е реализирано. По първоначални данни няма пострадали. Нанесени са единствено сериозни материални щети.