Започна нова поредица от дъждовни дни





Днес ще бъде облачно, в по-голямата част от страната с валежи от дъжд, значителни - в Западна и Централна Южна България, на места ще има и гръмотевична дейност. Почти без валежи ще е в източните райони. В западната половина от страната вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще е умерен и с него ще нахлува студен въздух, а температурите ще са почти без дневен ход - между 3° и 7°. В източната част от страната вятърът ще се задържи от южната четвърт - умерен и временно силен, а максималните температури ще са между 12° и 17°. В София максималната температура ще е около 8°.

В планините ще е облачно, а билата ще са в облачния слой. Ще има валежи от дъжд, над около 1800 метра – от сняг, но до вечерта с понижението на температурите границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава. Значителни ще са валежите в масивите от Югозападна България и в района на Централен Балкан. Ще духа силен вятър от южната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 7°, на 2000 метра - около 2°.

По Черноморието ще бъде облачно и ветровито, но ще е без валежи. Ще духа умерен и временно силен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 17° и 20°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

През следващите дни валежите ще продължат. Значителни по количество ще са в петък в Южна, а в събота в Централна и Източна България. В петък вятърът ще е до умерен от изток-югоизток, а в събота ще се ориентира от северозапад и ще се усили. Температурите ще са с малък денонощен ход от 4°-5° в северозападните до 16°-17° в източните райони. В неделя валежите ще спрат, а облачността ще се разкъсва и ще намалява. Вятърът ще отслабне. Минималните температури в Западна България ще се понижат и ще са близки до нулата, а в Източна ще останат до около 10°, дневните ще са без съществена промяна. През първите дни от новата седмица ще е без валежи. Облачността ще е разкъсана, предимно средна и висока. Вятърът ще стихне и на много места в низините и котловините ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност. Минималните температури ще са най-ниски в понеделник - в по-голямата част от страната ще са между минус 2° и 3°, във вторник слабо ще се повишат, а максималните ще бъдат между 10° и 15°.