Хороскопът за днес, 26-и ноември





Овен



Това е ден, в който да опитате да реализирате свой скрит талант. Не се отказвайте от първата несполука.



Телец



През този ден ще трябва да вземете бързо решение, относно съдбата на ваш близък. Подходете със съчувствие, но и разум.



Близнаци



През този ден не се включвайте в общото мнение по важен въпрос само, за да се включите в общата картина. Защитавайте мнението си.



Рак



През този ден ще може да се включите във важен проект. Не се плашете от трудностите и покажете способностите си.



Лъв



През този ден не се изкушавайте да поемете допълнително задължение, за да докажете качествата си. От умора може и да сгрешите.



Дева



През този ден потърсете своя отговор на случващото се около вас. Не е нужно да споделяте впечатленията си.



Везни



Това е ден, в който ще имате възможността да участвате в начинание, което е непознато за вас. Направете го за свое удоволствие.



Скорпион



През този ден не се колебайте да проявите романтичната страна от характера ви. Очакват ви красиви и незабравими мигове.



Стрелец



През този ден не настоявайте прекалено за изпълнението на ваше желание. Ако то няма да е от сърце - за какво ви е?



Козирог



През този ден рискувате да притесните околните с високите си изисквания. Пазете отношенията си с важните хора.



Водолей



През този ден е много важно да проявите съпричастност. Помислете какво бихте могли да на направите за другите.



Риби



Тази сряда не бързайте със заключенията по важни въпроси, но най-вече не изразявайте крайно мнение. Ако може се уединете някъде. Източник: actualno.com