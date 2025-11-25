Пеевски призова своите кметове и съветници: Не пипайте местните данъци и такси една година!

Делян Пеевски, лидер на ДПС и ПГ на ДПС-НОВО НАЧАЛО към кметовете и общинските съветници от ДПС: Не пипайте местните данъци и такси една година!
На прага на историческата промяна, с която България постигна най-голямото признание като европейска демокрация - пълноправното ни присъединяване към еврозоната трябва да не забравяме, че нашата мисия са хората. И като политици и държавници трябва да сме особено чувствителни към тях и разрешаването на техните проблеми, за да живеят все по-добре.
Затова призовавам всички представители на ДПС в местната власт - кметове и общински съветници да дадат на хората сигурността и предвидимостта, от която имат нужда в годината на преход - да направят необходимото за запазването непроменени на всички местни данъци и такси през 2026-та година, за да не натоварват допълнително хората.
Общините винаги са били в центъра на политиките ни, заради това, че именно те са пряката връзка с хората. И винаги могат да разчитат на нашата подкрепа, както в платформата за “Ново начало за развитие на регионите”, така и в Народното събрание и изпълнителната власт.
