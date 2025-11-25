Докато преговорите за мир текат зад кулисите: Украйна и Русия си размениха смъртоносни удари





И Русия, и Украйна предприеха удари през нощта, като всяка страна съобщи за смъртни случаи.

Пълната картина все още се очертава, но изглежда, че това са били значителни атаки

Боевете продължават, дори когато преговорите, насочени към прекратяване на войната, изглежда набират скорост.

Снощи украинският президент Володимир Зеленски приветства промените, които неговите преговарящи са осигурили в подкрепеното от САЩ предложение за прекратяване на войната.

Първоначалният проект на този план предизвика нервност в Киев и в цяла Европа, тъй като беше широко възприеман като твърде благоприятен за Русия.

Въпреки това, както САЩ, така и Украйна сигнализираха, че преговорите напредват. Ще следим всички най-нови развития в тези невероятно сложни преговори.

Украинската столица Киев беше ударена от руски ракети и дронове през нощта, като властите съобщиха, че са били ударени най-малко два жилищни блока.

В Telegram Държавната служба за извънредни ситуации на Украйна съобщава, че двама души са загинали и шестима са ранени.

Тимур Ткаченко, началник на военната администрация на столицата, казва, че един от тях е загинал, когато е била ударена многоетажна жилищна сграда в район на източния бряг на река Днепър.

Службите за спешна помощ съобщиха, че многоетажна сграда е била ударена и в район Печерск в центъра на града, а пожарът е причинил щети на три етажа, преди да бъде овладян.

„Трябва да сме наясно, че Русия няма да намали натиска си върху Украйна“, заяви по-рано президентът Володимир Зеленски, докато военновъздушните му сили издадоха предупреждение за ракети в цялата страна.

Украйна също така извърши удари по Русия, където според официални лица са убити трима души.

Руски представители в граничните райони Краснодар и Ростов твърдят, че Украйна е извършила смъртоносни въздушни удари през нощта.

Руското министерство на отбраната съобщава, че е свалило 249 украински дрона.

Временно изпълняващият длъжността губернатор на Ростовска област казва, че най-малко трима души са били убити. „Вражеската атака тази вечер донесе голяма мъка“, пише Юрий Слюсар в Telegram.

В пристанищния град Таганрог, който съобщи за една от смъртните случаи, кметът Светлана Камбулова обеща „необходими мерки за отговор“.

В граничния район Краснодар губернаторът Вениамин Кондратьев нарича нощната бомбардировка „една от най-продължителните и масирани атаки на киевския режим“.

Последните въздушни атаки идват след дни на интензивни разговори за подкрепен от САЩ план за прекратяване на войната, който първоначално предизвика критики от Киев и европейските лидери.