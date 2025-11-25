Почитаме паметта на свети Климент Охридски- създателят на кирилицата





На 25 ноември почитаме паметта на Св. Климент Охридски - ученик на светите братя Кирил и Методий, книжовник, учител, автор на кирилицата, с която пишат поколения българи през вековете и дават писменост на други народи.

Най-ранното сведение за Климентовия живот, което дават животописците, е, че от "младежки и юношески години придружавал Методий и видял с очите си всичките дела на своя учител".

Ако се приеме, че "младежки и юношески" са годините между 16 и 18, може да се предположи, че познанството му с Методий датира от около 856-858 г., ключов период в живота на Методий.

След смъртта на Св. Методий през 885 г., прогонен от Моравия заедно с други ученици, той дошъл в България. Цар Борис ги приел и им възложил да просвещават народа. Св. Климент е първият, който е проповядвал на старобългарски език.

Климент основал просветна школа в Охрид с 3050 ученици. Цар Симеон в 896 г. го поставил за епископ на Дрембица или Велица, в диоцеза на която област влизал и Охрид. Починал в 916 година.

Православната църква го почита като един от Светите Седмочисленици. Мощите на Св. Климент се намират в църквата "Св. Пантелеймон" в Охрид.

На днешния ден най-старото ни висше училище - Софийският университет "Св. Климент Охридски", отбелязва своя патронен празник.