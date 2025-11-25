Въвеждат временна организация на движението на АМ "Струма" заради профилактика на тол камера





Днес от 9 ч до 17 ч. за профилактика на тол рамка при 21-ви км на АМ „Струма“, в област Перник, ще бъде въведена временна организация на движението. Ще бъде ограничено преминаването и в двете посоки по активната и аварийната лента. Трафикът ще се осъществява в изпреварващата.

Апелът към шофьорите е да карат внимателно, да спазват правилата за движение и ограничението на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които да застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Ето каква е пътната обстановка днес по информация на АПИ към 6ч.:

I.МЕТЕОРОЛОГИЧНА ОБСТАНОВКА:

Температурите са в интервала от -4°С до +12°С.

Времето над страната е предимно ясно, на места облачно.

Вятър духа в почти всички области.

Пътните настилки са предимно сухи, частично заледени по усойните места, проходими при зимни условия.

Намалена видимост поради мъгла:

Хасково - Харманли и Свиленград – от/до 50-100 м. - Автомагистрала „Марица“ - до 50 м.

Шумен - Автомагистрала „Хемус“ - Южна площадка.

Сливен - Нова Загора - До 50 м. - Твърдица - от 20 м до 50 м.

Ямбол на територията на ОПУ - от 50 до 150 м.

Благоевград – Баня.

Бургас – Айтос - 100 м.

Габрово - Проход Шипка.

Монтана – Лом - 50 м - Вълчедръм и Пишурка 100 м.

СЪСТОЯНИЕ НА АВТОМАГИСТРАЛИТЕ:

АМ „Тракия“:

Област София:

Движението при Мухово от км 44+400 до км 46+480 посока Бургас се осъществява с повишено внимание поради обезопасяване на пътния участък в аварийната лента. Срок до 31.12.2025 г;

Област Пазарджик:

Движението от км 55+627 до км 66+700 в посока Бургас се осъществява поетапно в една лента поради почистване на дъждоприемни шахти. почистване на дъждоприемни шахти. Ограничено е движението в изпреварващата лента като се осъществява в активната лента. Срок до 25.11.2025 г.;

Област Сливен:

Движението в участъка от км 260+000 до км 276+880 посока Бургас е ограничено поради извършване на превантивен ремонт от км 262+500 до км 273+454, като се обособява двупосочно движение в платното посока София - една лента за движение посока Бургас и една лента за София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок 31.12.2025 г.;

Област Ямбол:

Движението в участъка от км 262+000 до км 276+880 посока Бургас е ограничено за всички МПС-та, като движението се пренасочва двупосочно в една лента в платното посока София. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 30.11.2025 г.;

Област Бургас:

Движението в участъка от км 308+107 до км 359+475 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради ръчно косене на тревни площи в аварийните ленти. Срок до 30.11.2025 г.;

Движението в участъка от км 324+00 до км 351+000 и в двете посоки се осъществява с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи в аварийните ленти. Срок до 30.11.2025 г.;

Движението с повишено внимание от км 330+450 до км 335+800 посока София поради ремонтни дейности на асфалтовата настилка на актвина и аварийна лента. Ограничението на скоростта е до 70 км/ч. Срок до 26.11.2025 г.;

Движението от км 346+400 до км 349+000 в посока София се осъществява с повишено внимание по активната и изпреварващата лента поради частични ремонтни дейности на асфалтовата настилка в аварийната лента. Аварийната лента е ограничена. Скоростта е ограничена на 90 км/ч. Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 31.12.2025 г.;

АМ „Хемус“:

Област София:

Движението от км 21+760 до км 32+000 посока Варна се осъществява в изпреварваща и активна лента като е ограничена аварийна поради ремонтни дейности. Срок до 27.11.2025 г.;

Движението посока София в участъка от км 36+800 до км 33+710 се осъществява с повишено внимание поради ремонтнo - възстановителни дейности на виадукт при км 36+450 – „Коренишки дол“. Ограничена е активна лента 1, като движението се извървшва по активна лента 2 и изпреварващата лента. Срок до 21.12.2025 г.;

Въвежда се ВОБД в участъка от км 39+372 до км 42+680 за лява и дясна тунелни тръби на пътен тунел „Топли дол“ на АМ „Хемус“, при осигуряване на две ленти посока София /лява тунелна тръба/, като се ограничава крайна дясна лента. В дясна тунелна тръба /посока Варна/ движението ще преминава в две ленти в посока София – Варна, но при необходимост и аварийни ситуации в лява тунелна тръба ще се обособява двупосочно движение в дясна тунелна тръба – една лента за посока София и една лента за посока Варна. Движението се регулира от знаково стопанство. Срок до 30.04.2026 г.;

Движението по АМ „Хемус“ от км 14 до км 71+400 се осъществява с повишено внимание поради полагане на хоризонтална маркировка. Срок от 08:00 ч. до 17:00 ч. до 28.11.2025 г.

Област Ловеч:

Въведена временна организация на движението с ограничителни елементи тип „Ню джърси“ в участъка от км 87+400 до км 87+675 на лявото платно. Срок до 26.11.2025 г.;

Движението в участъка п.в. „Боаза“ – п.в. „Дерманци“ от км 87+800 до км 98+150 е ограничено в двете посоки за МПС над 12,5 т. Срок до 31.12.2025 г.;

Временно е ограничено движението при км 97+700 в района на ПВ Дерманци, като движението се пренасочва по обходен маршрут по път III-305 през с. Дерманци и с. Торос. Движението се регулира с пътни знаци. Срок: 26.11.2025 г.

Област Шумен:

Движението по АМ Хемус е ограничено, както следва:

1. Затваря се за движение слизането към Етапна връзка в посока Варна-Шумен на км 350+000, като автомобилите се пренасочват към ПВ „Белокопитово“ и предварително е сигнализирано за затварянето още на ПВ „Каспичан“.

2. Затваря се слизането към Етапна връзка в посока София-Шумен на км 349+600, като автомобилите се пренасочват към ПВ „Каспичан“ и предварително е сигнализирано за затварянето още на ПВ „Белокопитово“.

3. На ПВ „Белокопитово“ пътуващите в посока Шумен и Бургас се насочват към път I-2. Ограничението се въвежда поради изграждане на новото кръгово кръстовище на път I-2 /км118+900/като движението в района на кръстовището се осъществява двупосочно в една лента и се регулира със светофарни уредби и пътни знаци. Срок до 14.02.2026 г.

Движението в участъка п.в. Ветрино – п.в. Неофит Рилски от км 386+600 до км 391+290 посока София се осъществява с повишено внимание поради константирани повреди довели до аварийо състояние на пътната настилка в аварйната лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и ограничение на скоростта до 80 км/ч. Срок до 30.09.2026 г.;

Движението в участъка п.в. „Слънчево“ – п.в. „Летище“ от км 416+000 до км 419+000 се ограничава в посока София ремонтни дейности на асфалтовата настилка. Движението се осъществява двупосочно в платното посока Варна. Ограничено е движението на извънгабаритни МПС в максимална широчина над 4,5 метра. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 15.12.2025 г.;

Движението в двете посоки от км 348+500 до км 375+800 се осъществява с повишено внимание и съобразена скорост поради монтаж на пътни знаци. Движението се регулира с пътни знаци и мигаща светлина. Срок: до 28.11.2025г

Област Варна: Движението от км 387+748 до км 387+796 (п.в. Ветрино - п.в. Неофит Рилски) се осъществява с повишено внимание поради ремонтни дейности. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.11.2025 г.;

АМ „Струма“:

Област Благоевград:

Движение с повишено внимание от км 128+000 до км 152+000 и двете посоки, поради почистване на бетонни окопи . Водачите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост съгласно създадената организация за движение. Срок до 28.11.2025 г.;

Област Перник:

Движението по АМ „Струма“ от км 10+430 до км 37+098 дясно платно посока София – Кулата и ляво платно посока Кулата - София се осъществява с повишено внимание поради почистване на облицовъчни окопи и др.отводнителни съоръжения в часовия диапазон от 08:00 до 16:00 часа. Поетапно ограничена за движение е аварийна лента, като движението се осъществява в изпреварваща и активна лента. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 28.11.2025 г.;

Движението при км 21+923 и в двете посоки се осъществява в изпреварваща лента, като са затворени аварийна и активна поради подмяна на аварирал сензор за претегляне в движение. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци. Срок до 25.11.2025 г.;

АМ „Марица“:

Област Стара Загора:

Движението от км 0+000 до км 12+500 в посока София се осъществява с повишено внимание и стесняване на едната лента за движение поради частични ремонтни дейности по пътната настилка. Участъкът е сигнализриан с пътни знаци. Срок от 08:00 ч до 17:00 ч на 25.11.2025 г. до 26.11.2025 г.;

Област Хасково:

Движението от км 29+100 до км 31+200 посока София се осъществява в една лента поради компроментирана дилатациона фуга. Затворена е активната лента, като движението се осъществява в изпреварващата. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци и с ограничениет на скоростта до 70 км /ч. Срок до 26.11.2025 г.;

Движението от км 65+950 до км 71+470 се осъществява двупосочно в дясно платно посока ГКПП "Капитан Андреево" поради подмяна на дилатационни фуги на мостово съоръжение над р. Марица. Участъка е сигнализиран с пътни знаци и е въведено поетапно ограничение на скоростта до 50 км/ч. Срок до 31.12.2025 г.;

АМ „Черно море: няма въведени ограниения

АМ „Европа“: няма въведени ограничения

Какви са ограниченията по основните пътни направления, вижте ТУК