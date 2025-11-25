Хороскопът за днес, 25-и ноември





Овен



Толкова е трудно да запазиш търпение, когато си на прага на големи, важни събития. Помогнете си с медитация, физическа активност и дълбоко дишане. Ще успеете във всичко!

Телец

Днес може да станете жертва на апатия, може би за дълго време. Най-добрият начин да се преборите с нея е превенцията. Запълнете деня си с достатъчно ангажименти.

Близнаци

Може би сте заложили на грешния кон? Ситуацията не е толкова безнадеждна. Вероятно се фокусирате само върху отрицателното. Преместете погледа върху хубавите неща.

Рак

Този ден няма да ви впечатли с много, той е и напълно неподходящ за каквито и да е значителни постижения. В най-лошия случай може да рискуваш голям ден за пране.

Лъв

През този ден подходът ви ще впечатли всеки, но струва ли си ефектът усилията? Вероятно не. Отпуснете се и се заемете с нещо рутинно. Сега няма нужда от проява на героизъм.

Дева

На този ден хората ще бъдат нащрек за всичко, което правите. Бог знае как ще се справите, но определено ще успеете. Опитайте се да не прекалявате с разхода на енергия.

Везни

През този ден бъдете изключително внимателни. Вероятно ще трябва да боравите с крехки и големи предмети. Ще са необходими много усилия, за да останете в безопасност, а и пазете имуществото.

Скорпион

Днес може да не сте в състояние да възприемате реалността съвсем адекватно. Не се опитвайте да правите никакви радикални промени - утре може да промените решението си и ще бъде трудно да възстановите всичко в първоначалното му състояние.

Стрелец

Отпуснете се - днес всички ще бъдат ваши приятели, независимо дали сте ги срещали преди. Но все пак не оставайте дълго в такова самодоволно и доверчиво състояние - утре всичко може да се промени.

Козирог

Днес добрите идеи няма да дойдат само от вашия блестящ ум. Сред тези, които ще дойдат от други хора ще има и някои добри примери. Имайте това предвид.

Водолей

Каквото и да правите днес, късметът ще бъде с вас. Тайната се крие във въображението ви - колкото по-цветни са мечтите ви, толкова по-добре ще се чувствате в реалния свят.

Риби

Този вторник не бързайте с даването на тържествени обещания. Може да се изкушите да ги оттеглите съвсем скоро, поради сериозна промяна в обстоятелствата.