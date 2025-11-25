Времето днес, 25-и ноември: Вятър ще разсее сутрешните мъгли, през деня ще се затопли





Днес облачността и на изток ще се увеличи, ще е разкъсана средна и висока, над централните райони временно ще намалее до слънчево. В сутрешните часове на места в равнинната част от страната видимостта ще е намалена. Вятърът от юг ще се усили. Почти тихо ще остане в Дунавската равнина и Горнотракийската низина. Максималните температури ще са предимно между 10° и 15°, в София – около 12°.

Над планините ще има променлива облачност. Ще духа силен югозападен вятър. Температурите ще се повишат и максималната на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра – около 2°.

Над Черноморието ще има разкъсана средна и висока облачност. Ще духа умерен южен вятър. Максималните температури ще бъдат между 15° и 18°. Температурата на морската вода е 15°-16°. Вълнението на морето бавно ще се усилва и ще бъде 2-3 бала.

В средата на седмицата над Западна и Централна България ще бъде облачно, с валежи от дъжд, по-значителни в югозападната част от страната в четвъртък. С обръщане на вятъра от северозапад, ще нахлува сравнително студен въздух. На изток въздушният пренос ще е все още от югозапад и ще е топло. Там облачността ще се вплътни, но вероятността за валежи е малка. В петък вятърът ще се ориентира от изток и ще се усили, а в събота ще стане североизточен. Дневните температури ще се понижат още и ще са близки до сутрешните. Ще преобладава облачно време, ще има и валежи, има повишена вероятност да са значителни по количество в петък в Южна България, в събота - в Източна. До сутринта в неделя валежите ще спрат, през деня от юг-югозапад и облачността ще започне да се разкъсва; вятърът чувствително ще отслабне и ще се ориентира от запад. В понеделник сутринта на места в низините и котловините ще има условия за мъгла или ниска облачност и намалена видимост; по-късно през деня над по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. Сутринта ще е по-студено, дневните температури ще се повишат.