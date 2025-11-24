В края на миналата седмица служители на РУ Рила са установили издирван чрез ИНТЕРПОЛ л.а. „Тойота“ – бил е откраднат в Белгия. Автомобилът е иззет с протокол за доброволно предаване. Служителите извършили проверката в гр. Кочериново. Водачът е 65-годишен благоевградчанин. За случая е уведомена Дирекция Международно оперативно сътрудничество към МВР.
Издирван чрез Интерпол автомобил бе засечен в Кочериново
24.11.2025
