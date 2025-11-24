Подготовка за Коледа: 35-год. дупничанин открадна колбаси, шоколад и алкохол

DenNews.bg
24.11.2025
 Кражба на колбаси, шоколад и алкохол от търговски обект е заявена в края на миналата седмица в Районното управление в Дупница. Извършителят е установен – 35-годишен местен жител, бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.

