Кражба на колбаси, шоколад и алкохол от търговски обект е заявена в края на миналата седмица в Районното управление в Дупница. Извършителят е установен – 35-годишен местен жител, бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.
Подготовка за Коледа: 35-год. дупничанин открадна колбаси, шоколад и алкохол
24.11.2025
Най-четено
- Издирван чрез Интерпол автомобил бе засечен в Кочериново
- Подготовка за Коледа: 35-год. дупничанин открадна колбаси, шоколад и алкохол
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- След сигнал от България: Разбиха престъпна мрежа в Бразилия за изтезания на животни
- Пътната обстановка- актуална информация от АПИ
- Днес почитаме покровителката на майките света великомъченица Екатерина
- Хороскопът за днес, 24-и ноември
- Времето през седмицата: Ветровете ще редуват слънце, облаци и дъжд, температурите падат под нулата
- Търгове за автомобили в Европа | Купете кола от Европа изгодно
Темите от "Дупница"
- Подготовка за Коледа: 35-год. дупничанин открадна колбаси, шоколад и алкохол
- Свободни работни места в Бюро по труда-Дупница и филиалите на съседните общини
- Днес почитаме покровителката на майките света великомъченица Екатерина
- Времето през седмицата: Ветровете ще редуват слънце, облаци и дъжд, температурите падат под нулата
- Бобовдолски полицаи конфискуваха кола, сглобена от крадени части
- Откриха археологически ценности в къщи в Кюстендил и Самораново
- След пожарите се задава нова опасност- от наводнения. Водата в засегнатите участъци се събира по-бързо и отива към реките
- Вдигат заплатите на секретарите на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
- Почитаме свети великомъченик Мина, покровител на семейството