Подготовка за Коледа: 35-год. дупничанин открадна колбаси, шоколад и алкохол





Кражба на колбаси, шоколад и алкохол от търговски обект е заявена в края на миналата седмица в Районното управление в Дупница. Извършителят е установен – 35-годишен местен жител, бързо полицейско производство е образувано по случая, уведомена е прокуратурата.