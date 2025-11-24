След сигнал от България: Разбиха престъпна мрежа в Бразилия за изтезания на животни



Снимка: Polícia Federal Снимка: Polícia Federal

Бразилската Федерална полиция проведе тази събота (22.11.) операция „Зверство“, насочена към разбиване на престъпна схема, отговорна за производството, маркетинга и споделянето на видеоклипове с екстремно насилие, включващи малтретиране, изтезания и смърт на животни, включително практики със сексуален подтекст. Издадени са две заповеди за претърсване и арест, както и превантивна заповед за арест срещу разследваните лица.

Ето какво гласи още официалното изиявления на Федералната полиция на Бразилия:

Това бързо идентифицира съществуването на структурирана международна мрежа, която действа на платформи за обмен на съобщения и обединява участници от различни страни. Престъпното съдържание е било създавано систематично с финансови и сексуални цели. Разследването започна след жалба, изпратена от България до Националния форум за защита на животните, който разгледа случая пред бразилските власти.

Анализ на веществените доказателства показва практики на изключителна жестокост и продължително страдание, включващи най-малко 32 умишлено убити животни, за да се подхранва престъпната схема.

Продължаваме с анализа на два извлечени елемента, с цел да идентифицираме всички участници в мрежата и да държим участниците в нея отговорни за поведение, което представлява сериозно нарушение на достойнството на животните и основните принципи на етиката и човечността.