Марек помете Пирин на "Бончук", напрежение между феновете и ръкодоството на зелените наложи да се намесят патрулки





Марек спечели югозападното дерби с Пирин Благоевград, побеждавайки с 3:1 на стадион „Бончук“ в мач от 14-ия кръг на Втора лига. Гостите от Благоевград поведоха в резултата, но дупничани обърнаха в своя полза, за да вземат втори пореден успех в първенството.

Марек започна доста вяло и позволи на съперника да владее играта в първите 15 минути. Така в 10-ата минута Пирин откри с гол на Божидар Малинов за 0:1. Постепенно домакините се активизираха и в 22-ата минута след кратко меле след корнер Илия Димитров отбеляза за 1:1. В 37-ата минута страхотно положение извади вратарят на Марек Константин Костадинов, който се намеси след удар с глава на Бандев.

Второто полувреме бе изцяло за дупничани, които заредиха атака след атака към вратата на благоевградчани. В 50-ата минута стражът на гостите Даниел Стефанов отрази самопожертвователно шут на влезлия от скамейката Димитър Законов. 3 минути по-късно Илия Димитров стреля над вратата от изгодна позиция, а в 59-ата минута Законов от воле уцели горната греда. Логичното се случи в 66-ата минута, когато Илия Димитров напомни за себе си с втори гол, прехвърляйки вратаря на гостите за 2:1. Пирин опита да отговори, като малко по-късно близо до гола беше бившият капитан на Марек Александър Близнаков, който обаче би в аут. Домакините сложиха точка на спора с попадение на Юлиан Ненов, който прати топката в мрежата на „орлетата“ с диагонален удар в 86-ата минута – 3:1.

Марек: Костадинов, Николов (88-Р. Йорданов), Кирилов, Каймакански, Вакадинов, Джордж, В. Йорданов (46-Ненов), Мечев, Коуакоу (49-Законов), Вешев (76-Джаджаров), Димитров (88-Пляков

Разгромът внесе известна доза напрежение сред феновете и ръководството на Пирин,но не се стигна до бой.

Въпреки това, заради създалото се напрежение се наложи да пристигнат патрулки от Районното управление в Дупница: